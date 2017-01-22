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«Челси» хочет 150 миллионов евро за Косту и другие трансферные страсти воскресенья

«Челси» хочет 150 миллионов евро за Косту и другие трансферные страсти воскресенья
Eurosport

6 ч. назад

Клубы затаились в ожидании финиша зимнего окна.

Главные слухи дня

Sunday Times вышел с мощной историей. По версии издания, «Челси» не продаст Диего Косту менее чем за 150 миллионов евро. При этом «синие» надеются, что ситуация с игроком будет окончательно улажена и он останется в клубе.

Не менее громкий, но не такой правдоподобный слух от The Sun. Таблоид пишет, что Уэйну Руни предлагают в Китае оклад в 55 миллионов евро в год. Название клуба, разумеется, не уточняется.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь», который обломался с трансфером Николы Калинича из «Фиорентины», переключил внимание на нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича. Football Italia сообщает, что китайцы готовы предложить игроку 4-летний контракт с зарплатой 7,8 миллиона евро.

Трансфер дня

С состоявшимися сделками в воскресенье было очень туго. Клубы из топ-5 взяли паузу и будут бомбить сделками на финишном отрезке трансферного окна. Только «Вест Хэм» объявил о переходе парня из «Эвертона». Натан Холланд, очевидно, будет играть за молодежку.

Странность дня

В пятницу твиттер «Милана» сообщил об успешном оформлении аренды полузащитника «Эвертона» Жерара Деулофеу. Но оказалось, что переход еще не оформлен окончательно. Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани извинился перед руководством «ирисок» и сообщил, что переговоры по футболисту еще продолжаются.

Цифры дня

Новое соглашение с Месси обойдется «Барселоне» в 35-40 миллионов евро без налогов и 70-80 миллионов вместе с налогами. Речь идет о ежегодных выплатах, сообщает AS.

А еще

  • Форвард «Фиорентины» Мауро Сарате продолжит карьеру в «Уотфорде». Аргентинец прошел медосмотр, официально о трансфере будет объявлено в понедельник.
  • «ПСЖ» предложил «Аталанте» 25 миллионов евро за ивуарийского полузащитника Франка Кесси.
  • Президент «Атлетико» Энрике Сересо в очередной раз заявил, что Антуан Гризманн не продается.
  • «Манчестер Сити» летом планирует переманить из «Баварии» Хуана Берната.
  • «Торино» хочет избавиться от Макси Лопеса из-за избыточного веса игрока.
  • Антонио Кассано планирует завершить карьеру, если не найдет себе новый клуб.
  • «Лестер» ведет переговоры с «Мидлсбро» по трансферу полузащитника Гастона Рамиреса.
  • «Лилль» ведет переговоры о трансферах форварда «Аякса» Анвара Эль-Гази и нападающего «Сан-Паулу» Луиса Араужо.

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