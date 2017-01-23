Возвращение Диего Косты, спасение «Арсенала», голы MSN из «Барселоны» и другая крутота воскресенья

Англия

Алексис Санчес спас «канониров» на 98-й минуте

«Арсенал» вышел на матч против «Бёрнли» без лишних нервов – в первом круге они с трудом закатили сопернику один мяч на 90-й минуте и больше не вспоминали о кошмаре на стадионе «Терф Мур». На «Эмирейтс» все было привычно – дома Арсен Венгер выиграл четыре встречи подряд и наблюдал, как Санчес и Жиру лупят команду Шона Дайча. Шкодран Мустафи вколотил мяч с углового к концу часа игры, а потом понесся экшн.

Сначала Гранит Джака влетел в ноги Дефуру, получил прямую красную и оставил Лондон без опорника. Вышедший вместо него Коклен связывал эту зону нормально, пока на 93-й минуте сам не стукнул по ноге Барнса и не привез 11-метровый. Андре Грей легко переиграл Чеха и побежал в защиту.

«Арсенал» моментально переехал на чужую половину, осадил штрафную Тома Хитона и нашел пенальти на последней, 97-й минуте. Алексис Санчес мазал с точки в этом сезоне, но тут хладнокровно исполнил паненку и побежал праздновать победу. 2:1 – феерический выигрыш лондонского клуба, который подбросил его на второе место в АПЛ.

«Челси» выдрессировал «тигров» и еще приблизился к титулу

Диего Коста вернулся в состав «синих» и начал матч против «Халл Сити» с моментального удара издали – с ним все в порядке. На старте гости остались без основного центрхава Мэйсона – он столкнулся головами с Кэйхиллом и получил кровоизлияние в мозг. Из-за этого арбитр добавил девять минут к первому тайму, и на седьмой забил Коста. Он праздновал гол и показывал жестами «бла-бла-бла» – ему все равно, что говорят про Китай.

«Халлу» было сложно без основного креативного игрока Снодграсса, поэтому он искал моменты в дальних ударах. Конте выпустил под контратаки Фабрегаса, Сеск выскочил на поле и в конце матча исполнил турбоштрафной, с которого забил Гари Кэйхилл. Испанцу хватило 10 минут, чтобы стать лучшим ассистентом «синих» – это уже шестая результативная передача испанца. 2:0 – «Челси» отрывается от всех на восемь очков и показывает, что никому не отдаст чемпионство.

А еще в Англии:

«Саутгемптон» на неделе продал основного центрбэка и капитана Жозе Фонте, а сейчас разгромил чемпиона страны «Лестер» – 3:0.

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Испания

Сине-гранатовые перекусили очередную команду Примеры

«Барселона» приехала на небольшой стадион «Эйбара» вареной – передачи валились из ног и никак не доходили до ворот, а соперники жили у штрафной Тер Штегена непозволительно долго. На старте матча медики унесли на носилках Бускетса – в опорника въехал аргентинец Эскаланте, а первичный осмотр показал, что это всего лишь вывих голеностопа, ничего страшного. Вышедший на поле Денис Суарес забил после первой же сносной атаки и бильярдно положил в дальний угол. На 50-й минуте Месси с Суаресом-форвардом сотворили отличную стенку через полполя, Лео замкнул классный навес Луиса в штрафной.

«Эйбар» тут же ответил голом из офсайда размером с ноготь – Адриан Гонсалес натурально выглянул из-за защитника на чуть-чуть, но все равно попал во вне игры. Луис Суарес потерзал последнего игрока обороны, отобрал у него мяч и закатил в ворота – если вас спросят, в какой манере играет уругваец, просто покажите этот гол. Неймар забил ненужный четвертый гол и опустил гильотину на голову баскского клуба – 4:0. Спокойный разгром от «Барсы», Ракитич и Видаль вышли на поле, травма Бускетса не такая страшная – кажется, в Каталонии и Луиса Энрике все хорошо.

А еще в Испании:

«Атлетико» быстро повел в матче с «Атлетиком», пропустил до и после перерыва по голу и еле отыгрался после шедеврального мяча Антуана Гризманна. 2:2 – Диего Симеоне опять потерял очки в игре, в которой должен был побеждать.

«Севилья» выдала лучший матч воскресенья. С «Осасуной» андалусийцы пропустили первыми, потом Иборра забил в чужие, в свои, опять в чужие, по голу добавили Васкес и Сарабиа, а нападающий хозяев Кодро закатил ненужный гол. 4:3 – «Севилья» все еще преследует мадридский «Реал».

«Реал Сосьедад» забил на 72-й минуте и додавил «Сельту» – 1:0, парни из Сан-Себастьяна не отпускают мечту о Лиге чемпионов и по очкам идут вровень с «Атлетико».

Италия

Игуаин с Дибалой приговорили «Лацио»

«Ювентус» вышел на домашний матч против «Лацио» с тремя форвардами и Пауло Дибалой под ними – тотальная концентрация на убийство. Туринцы начали встречу так, словно в воротах «орлов» стоял Клаудио Браво – два удара, два в створ, два гола. Дибала и Игуаин первыми же моментами прикончили римский клуб, а на 30-й минуте Гонсало едва не казнил их третьим мячом, но попал в офсайд. Хуан Куадрадо терзал правый фланг: колумбиец быстро посадил на карточку защитника Раду, а потом издевался над Джорданом Лукаку.

«Лацио» понял, что что-то пора менять – после перерыва на Буффона выскочили злые Андерсон и Милинкович-Савич, но их растерянность перед воротами оставила гостей без очков. Для одного гола им не хватало поддержки, но Иммобиле уперся в могучих Кьеллини и Бонуччи, а Джорджевич вышел в тот момент, когда все больше обсуждали новый лого «Юве», чем смотрели на поле. 2:0 – спокойная победа «Ювентуса». Туринцы не проигрывают в этом сезоне на домашней арене, а Массимилиано Аллегри без волнений отпраздновал 300-й матч Серии А в клубе.

А еще в Италии:

Эдин Джеко из «Ромы» примагнитил передачу Антонио Рюдигера и забил победный гол в ворота «Кальяри» – 1:0.

Стефане Пьоли ищет нужную тактику и нужных людей – матч с «Палермо» «Интер» начал с Банегой, продолжил с Жоау Мариу, который забил из вратарской, а закончил вдесятером после жуткого подката Ансальди. 1:0 – «нерадзурри» удержали восьмую подряд победу.

Германия

«Байер» глотает таблетки и приходит в себя

Участник Лиги чемпионов от Бундеслиги опустился в середину таблицы и может остаться без еврокубков на следующий год. Матч с возмутительной «Гертой» «аспириновые» начали с трудового гола – Омер Топрак не сдался во вратарской и с третьего касания запихнул мяч в ворота Ярстейна. К середине тайма «Байер» нашел еще один момент и заработал пенальти после накрутительного дриблинга Брандта – Чалханоглу с точки не промазал.

«Герта» вернулась в игру, вспомнив, как ужасна оборона леверкузенцев в этом сезоне – на дальней штанге хозяева бросили Штокера, который добил мяч после сэйва Лено. Но «Байеру» хватило куража и одновременно уверенности, чтобы забросить берлинцам еще кое-что. Кевин Кампль придумал отличную передачу после прорыва в штрафную, а Хакан Чалханоглу положил корпус и от газона послал мяч в девятину.

Эффектный гол турка, уничтожившего «Герту» – 3:1, но эта победа не подняла «Леверкузен» выше восьмого места в Бундеслиге.

А еще в Германии:

«Кёльн» царапается за еврокубки, в том числе, с помощью хорошей защиты, но играть 0:0 с середняком «Майнцем» – это как-то несолидно.

А еще во Франции:

«Монако» – самая зрелищная команда Европы, в этом туре они взяли в заложники «Лорьян» и издевались особенно жестоко – 4:0, и это еще Фалькао не забил.

«Лион» с Мемфисом Депаем избил «Марсель» без Димитри Пайета – 3:1. Матье Вальбуэна то ли хотел, то ли не хотел праздновать гол в ворота родной команды, но все же поднял палец вверх, а во втором тайме Александр Ляказетт добавил еще два мяча. Хозяева посвятили эту победу Гейда Фофана, который в 25 лет закончил из-за тяжелой травмы – после игры все футболисты подняли майку с шестым номером бедного опорника.

А еще в Голландии:

Мартин Эдегор дебютировал за «Херенвен» в матче с ПСВ. Он вышел на поле примерно после часа игры и создал два момента для партнеров – больше всех в этой встрече. Хет-трик в ворота «Эйндховена» сделал мужчина по фамилии Гучаннеджад, но этого не хватило для победы над чемпионом – 4:3.

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