Китайцы хотят Патриса Эвра, Дани Алвеса, русских мужичков и другие трансферные шкварки понедельника

Китай опять бомбит Европу деньгами

Китай оживился и опять нацелился на Дани Алвеса. Защитник «Ювентуса» может стать одноклубником Халка или Витселя: бразильцем интересуется «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и «Шанхай СИПГ». France Football пишет, что трансфер травмированного защитника оценивается в 10 млн евро. Семечки для азиатов.

Нырнуть в Азию может Эшли Янг. Полузащитник «МЮ» интересен «Шаньдун Лунэн», который предлагает главному дайверу АПЛ 18,5 млн евро за 3 года в Азии. У Янга всего 5 матчей в сезоне-2016/17. Никто не расстроится, если Эшли покинет «Олд Траффорд».

Об интересе китайцев рассказал Денис Глушаков.

«Мне и дома хорошо. В «Спартаке». Ни в какой Китай не рвусь. Хотя в конце прошлого года меня уже спрашивали, хотел бы поехать туда или нет. Это случилось после того, как Халк ушел. Мне просто интересно узнать – какие клубы, какая конкретика? Но на этом все затухло. Впрочем, и не думал на эту тему. Это были агенты, да. Говорили, что ищут центрального полузащитника, и спрашивали, есть ли желание. Но о каком клубе шла речь, так и не сказали», – цитирует Глушакова «СЭ».

А еще азиаты знают, чем заманить Дзюбу. «Советский спорт» пишет, что Артем интересен двум китайским клубам, а контракт может быть очень-очень жирным.

Азиатам нужен и Эвра. У 35-летнего француза три предложения: «Шанхай СИПГ», «Хэбэй Чайны Форчун» и «Тяньцзинь Сунцзяна». Самое крутое от команды Виллаш-Боаша, которая может платить защитнику 10 млн евро в год. Ранее сообщалось, что Патрис интересен «Лиону», «Вест Хэму», «Кристал Пэлас», «Шальке» и «Валенсии».

Чичарито хотят в MLS

Мексиканца ведет «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает AS. Американский клуб планирует пригласить форварда по истечению его контракта с «Байером» (лето 2018-го).

Но «Байер» не хочет расставаться с Чичарито. «Эрнандес точно останется в «Байере». Новые футболисты – не приоритет для нас. Вряд ли у нас появятся новички. Скорее, мы избавимся от одного-двух футболистов», – сказал Sky спортивный директор «Байера» Руди Фёллер.

«Боруссия» прихватила нового Златана

Фаворитом в борьбе за Исака считался «Реал», но сам футболист решил, что в Дортмунде у него будет больше шансов для развития. По информации Aftonbladet, за покупку Исака «Боруссия» заплатит 10 млн евро, что станет новым рекордом чемпионата Швеции. Прежним рекордсменом был Златан Ибрагимович, который в 2001 году был куплен «Аяксом» у «Мальмё» за 7,8 млн евро.

«Эвертон» приглашает Ивановича

Мерсисайдцы могут потерять Фила Джагелку, сообщает Daily Express. 34-летний защитник связан слухами с «Сандерлендом». Но «ириски» уже обозначили возможного преемника центрбека – это Бано Иванович из «Челси», который почти не играет в Лондоне.

«МЮ» скупает «Бенфику» (но это неточно)

Daily Star пишет, что «манки» уже на этой неделе определятся по Линделёфу: будут брать зимой или летом. Шведский защитник готов составить компанию Златану на «Олд Траффорд».

Еще «МЮ» интересен другой игрок «Бенфики» – Гонсало Гуэдеш. Record пишет, что вингер вот-вот переедет на «Олд Траффорд» за 30 млн евро. А вот BeINSport полагает, что англичан опередит «ПСЖ», который сделал конкурирующее предложение.

Официально:

Кристиан Палисик продлил контракт с Дортмундом до 2020 года.

Алжирский вратарь Раис Мболи подписал полугодичный контракт с «Ренном».

Румынский мужчина Эрик Бикфалви заключил контракт с «Уралом» по схеме 2,5+1.

Адриан Лопес опять проведет сезон в «Вильярреале». «Желтая субмарина» вновь арендовала форварда у «Порту».

«Ляонин Хувин» подписал 2 игроков сборной Австралии: Джеймс Холланд и нападающий Робби Круз.

«Милан» подтвердил аренду Деулофеу до конца сезона. «Россонери» будут обязаны выкупить испанца у «Эвертона».

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