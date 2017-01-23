Комментатор телеканалов Eurosport Владимир Стогниенко снялся в сериале «Адаптация»

Владимир Стогниенко сыграл эпизодическую роль в сериале «Адаптация», рассказывающем об американском агенте ЦРУ, который отправляется в Россию, чтобы узнать секрет новейшей технологии добычи газа. В одной из серий Владимир появится в роли комментатора, работающего на баскетбольном матче между силовиками и газовиками.

Премьера сериала намечена на 6 февраля 2017 года, проект покажет телеканал ТНТ.

Стогниенко занял первое место в голосовании за лучшего футбольного комментатора Eurosport в 2016 году.

Владимир – обладатель премии «Золотой микрофон» (2009) и ТЭФИ (2016).

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