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Комментатор телеканалов Eurosport Владимир Стогниенко снялся в сериале «Адаптация»

Стогниенко снялся в сериале «Адаптация»
Eurosport

11 ч. назад

Премьера картины пройдет 6 февраля на ТНТ.

Владимир Стогниенко сыграл эпизодическую роль в сериале «Адаптация», рассказывающем об американском агенте ЦРУ, который отправляется в Россию, чтобы узнать секрет новейшей технологии добычи газа. В одной из серий Владимир появится в роли комментатора, работающего на баскетбольном матче между силовиками и газовиками.

Премьера сериала намечена на 6 февраля 2017 года, проект покажет телеканал ТНТ.

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