Продолжение саги о Пайете, 80 миллионов евро за Верратти и другие трансферные пули вторника

Главные трансферы дня

Во вторник состоялось много сделок, но громких трансферов не было. Лишь «Сандерленд» вызвал бурю эмоций у англичан, подписав Джолеона Лескотта. В соцсетях считают, что экс-защитник «Сити» – один из главных виновников вылета «Астон Виллы» из АПЛ. 34-летний защитник не пригодился даже АЕКу, сыграв за греческую команду только 3 матча.

Еще одна значимая сделка была заключена в Германии. Испанская «Гранада» объявила об аренде форварда дортмундской «Боруссии» Адриана Рамоса. Нападающий, которым интересовались китайские клубы, будет выступать в Примере до конца сезона.

Главные слухи дня

Четыре европейских гранда охотятся за 17-летним шотландцем Тони Галлахером, который выступает за «Фалкирк». Как сообщает Liverpool Echo, защитник попал в сферу интересов «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». При этом, шотландцы просят за игрока всего 900 тысяч евро.

«Ливерпуль» начал переговоры с Филипе Коутиньо о новом долгосрочном контракте, сообщает Liverpool Echo. Срок нынешнего контракта полузащитника истекает летом 2020 года.

«Интер» хочет купить летом игроков «ПСЖ» Маркиньоса и Марко Верратти, а также Федерико Бернардески из «Фиорентины», сообщает Football Italia. По информации источника, парижане не готовы отпустить Верратти менее чем за 80 миллионов евро.

«Ньюкасл» хочет приобрести у загребского «Динамо» Анте Чорича и Филипа Бенковича, сообщает Daily Express. По информации источника, два трансфера могут обойтись «сорокам» в 40 миллионов евро.

Мехди Бенатиа не вернется в «Баварию», сообщает Kicker. По информации источника главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти считает, что он не способен усилить линию обороны команды. Мехди сейчас выступает за «Ювентус», но пока неизвестно, будут ли туринцы выкупать трансфер игрока.

Странность дня

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что 42-летний бывший полузащитник команды, а сейчас один из ее тренеров Дмитрий Лоськов может сыграть за железнодорожников во второй половине сезона. И это не шутка. Кажется. Скорее всего, Лоськов появится на поле в концовке одного из матчей, чтобы стать рекордсменом клуба по количеству игр.

Цифра дня

27 миллионов евро предложил «Марсель» «Вест Хэму» в среду за Димитри Пайета. «Молотки» в третий раз отказали французам.

Завершенные сделки

«Саутгемптон» продлил контракт с воспитанником академии Джошуа Симсом.

«Брайтон» арендовал у «Челси» 19-летнего защитника Фикайо Томори.

«Генгам» объявил о переходе экс-игрока «Лиона» и «ПСЖ» Матьё Бодмера.

«Специя» арендовала у «Бирмингема» 26-летнего форварда Диего Фаббрини.

Полузащитник «КПР» Тьяронн Шери перешел в клуб второго китайского дивизиона «Гуйчжоу Чжичэн».

«Шеффилд» оформил трансфер полузащитника «Честерфилда» Джеймса О'Ши.

«Дармштадт» объявил о трансфере нападающего «Лейпцига» Терренса Бойда.

«Зволле» приобрел атакующего полузащитника «ПСЖ» Эрвена Онженду.

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