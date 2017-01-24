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Пьерлуиджи Коллина возглавил судейский корпус ФИФА
Итальянский рефери будет строг.
Коллина приступил к работе в ФИФА и возглавил судейский корпус. На этом посту 56-летний итальянец сменил испанца Анхеля Марию Вильяра Льону.
- Пьерлуиджи обслуживал олимпийский финал-1996, чемпионат Мира-1998, чемпионат Европы-2000, чемпионат мира-2002 (включая финал) и чемпионат Европы-2004.
- С 2010 года итальянец возглавлял судейский комитет УЕФА и департамент судейства на Украине.
- В 2012 году Коллина был признан лучшим футбольным арбитром за последние 25 лет.
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