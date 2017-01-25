«Челси» с «МЮ» хотят Гарета Бэйла и другой трансферный смог среды

Раноккья отказал «Зениту», питерцы нацелились на Ивановича

ITA Sport Press сообщает, что Раноккья отказался от Санкт-Петербурга. Питерский клуб готов заплатить за защитника 8 млн евро, но итальянец не хочет играть в России. Он намерен остаться в Италии и рассматривает варианты с «Болоньей» и «Сассуоло».

В ближайшее время к переговорам подключится Луческу, но даже у румынского тренера мало шансов переубедить Андреа.

У «Зенита» есть запасной вариант. Агент Андреа Д'Амико сказал Сalciomercato, что в Санкт-Петербург может перебраться Иванович: «Интер» был готов купить Кришито еще год назад, но «Зенит» не согласился на сделку. Сейчас клуб ищет замену Ломбертсу, и они близки к покупке Ивановича».

«ПСЖ» уделал «МЮ»

«ПСЖ» опередил мужичков из «МЮ»: Гуэдеш уже приехал в Париж. Форвард прибыл на медосмотр (это формальность, как вы понимаете). Если все будет ок, то стороны сразу же подпишут контракт. Детали сделки не разглашаются. Ранее в Португалии были уверены, что Гуэдеш станет игроком «МЮ», который заплатит «Бенфике» 30 млн евро. Видимо, «ПСЖ» дал еще больше.

Ньянг едет в Англию

«Уотфорд» близок к сделке с «Миланом» по Ньянгу. «Шершни» заплатят итальянцам 1 млн евро за аренду игрока, а потом выкупят его за 16 млн евро, сообщает Sky Sports.

«Марсель» выйдет из переговоров по Пайету

«Марсель» вновь вступил в беседу с «Вест Хэмом» и назвал окончательную сумму за Пайета – 29 млн евро. «Молотобойцы» отвергли оффер, пишет Sky Sports. «Марсель» выйдет из переговоров. Боссы считают безумием платить больше 30 млн евро за 29-летнего футболиста, которого два года назад продали за 13 млн.

«Челси» ищет нового вратаря

«Челси» в поисках замены Беговичу, который очень хочет уйти в аренду в «Борнмут». «Синим» интересен кипер «Селтика» Крейг Гордон, сообщает Daily Mail. Также «Челси» рассматривает варианты с Фернандо Муслерой из «Галатасарая» и Диего Лопесом из «Эспаньола».

Бэйла хотят вернуть в АПЛ

Marca сошла с ума. Ну, или «МЮ» и «Челси». Эти клубы готовы отдать 200 млн евро за Бэйла. И платить Гарету 400 тысяч евро в месяц за возвращение в АПЛ.

Официально:

«Шальке» купил у «Вольфсбурга» Калиджури. Контракт будет рассчитан до 2020 года, а сумма трансфера составит (по слухам) жалкие 2,5 млн евро.

Коутиньо продлил контракт с «Ливерпулем» и стал самым высокооплачиваемым игроком клубам (230 тысяч евро в неделю).

«Астон Вилла» объявила о переходе Биркира Бьяднасона из «Базеля».

«Краснодар» хвастается игроком сборной Швеции Виктором Клаэссоном. Контракт рассчитан на 3,5 года. Официальной информации нет, но шведские журналисты уверены, что за атакующего полузащитника «Эльфсборг» получил 2 млн евро.

«Эвертон» арендовал у «Вольфсбурга» форварда Антона Донкора.

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