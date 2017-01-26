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Криштиану Роналду, Лионель Месси и еще 6 футболистов с бровями Кары Делевинь

Роналду, Месси и еще 6 футболистов с бровями Кары Делевинь
Артем Мазилкин

3 мин. назад

Что будет, если игроки кроме барбершопов поедут к мастерам по бровям

Златан Делевинь
Лео Делевинь
Марко Делевинь
Уэйн Делевинь
Жозе Делевинь
Криштиану Делевинь
Арьен Делевинь
Дзюба Делевинь
  • Неймар тратит на уход за волосами 2 тысячи евро в месяц.
  • В 2015-м Криштиану Роналду нанял стилиста для ухода за прической собственной восковой фигуры.
  • В феврале-2016 парикмахер Радамеля Фалькао проехал 640 км, чтобы уложить клиенту волосы революционным способом.

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