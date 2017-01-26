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Криштиану Роналду, Лионель Месси и еще 6 футболистов с бровями Кары Делевинь
Что будет, если игроки кроме барбершопов поедут к мастерам по бровям
- Неймар тратит на уход за волосами 2 тысячи евро в месяц.
- В 2015-м Криштиану Роналду нанял стилиста для ухода за прической собственной восковой фигуры.
- В феврале-2016 парикмахер Радамеля Фалькао проехал 640 км, чтобы уложить клиенту волосы революционным способом.
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