AFP
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер: «Не могу представить Филиппа Лама завершающим карьеру»
Харизма капитана делает его самым крупным игроком клуба.
Форвард знает, на каком человеке держится командная игра мюнхенцев.
«Надеюсь, Филипп будет играть, пока его держат ноги. Я не могу представить себе Лама завершающим карьеру.
Особенно если обратить внимание на его игровые качества, которые он показывает в каждом матче», – цитирует Мюллера канал Sat1.
- «Бавария» лидирует в Бундеслиге с 42 баллами.
- Филипп Лам сыграл 12 матчей, забил 1 гол и отдал 2 передачи в чемпионате Германии-2016/17.
- У Томаса Мюллера 15 матчей, 1 гол и 5 ассистов.
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