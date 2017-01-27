AFP

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер: «Не могу представить Филиппа Лама завершающим карьеру»

Мюллер: «Не могу представить Лама завершающим карьеру»
Eurosport

33 мин. назад

Харизма капитана делает его самым крупным игроком клуба.

Форвард знает, на каком человеке держится командная игра мюнхенцев.

«Надеюсь, Филипп будет играть, пока его держат ноги. Я не могу представить себе Лама завершающим карьеру.

Особенно если обратить внимание на его игровые качества, которые он показывает в каждом матче», – цитирует Мюллера канал Sat1.

  • «Бавария» лидирует в Бундеслиге с 42 баллами.
  • Филипп Лам сыграл 12 матчей, забил 1 гол и отдал 2 передачи в чемпионате Германии-2016/17.
  • У Томаса Мюллера 15 матчей, 1 гол и 5 ассистов.

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