Нападающий «Баварии» Томас Мюллер: «Не могу представить Филиппа Лама завершающим карьеру»

Форвард знает, на каком человеке держится командная игра мюнхенцев.

«Надеюсь, Филипп будет играть, пока его держат ноги. Я не могу представить себе Лама завершающим карьеру.

Особенно если обратить внимание на его игровые качества, которые он показывает в каждом матче», – цитирует Мюллера канал Sat1.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 42 баллами.

Филипп Лам сыграл 12 матчей, забил 1 гол и отдал 2 передачи в чемпионате Германии-2016/17.

У Томаса Мюллера 15 матчей, 1 гол и 5 ассистов.

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