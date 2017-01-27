Бетман. «Реал» забьет «Реалу» и еще 5 ставок, после которых ты купишь стадион на Крестовском

Кубок Англии. «Дерби Каунти» – «Лестер» (27 января в 22:55)

Ставка: победа «Лестера» за 2,51

Букмекеры уже не верят в чемпионов Англии (коэффициент на вылет – 9.00), поэтому котировки на победы «Лестера» занижены. А зря. Раньери вынесет «Дерби» из Кубка Англии по трем причинам:

1. Нужно приходить в себя после двух подряд 0:3. Команда из Чемпионшипа – идеальный вариант для того, чтобы отвести душу;

2. «Лестер» кайфует в еврокубках. Чтобы сыграть там и в следующем сезоне, нужно либо взять ЛЧ (шансов не больше, чем сделать селфи с пришельцем), либо победить в Кубке Англии.

3. «Дерби» – средний клуб, который борется за плей-офф в Чемпионшипе (пока неудачно). Но самое главное, что их тренирует Стив Макларен – тренер-бездарь, который подарил России Евро-2008. Теперь можно стрясти с него еще один презент.

Испания. «Алавес» – «Атлетико» (28 января в 18:15)

Ставка: победа «Атлетико» за 1,66

Бездарная, но валуйная ставка на фаворита. Коэффициент на триумф мадридцев был бы ниже, если бы не простуда Гризманна на тренировочной неделе. К уикенду Антуан восстановился и поработал в общей группе, так что все будет в порядке. Тем более, «Алавес» нужно рвать и без француза.

Надежность ставки подкрепляется двумя факторами:

1. «Атлетико» гонится за ЛЧ, а в прошлом туре случилась потеря с Бильбао. Сейчас отпускать андердога уже нельзя.

2. «Алавес» – очень сухая и скучная команда, которая сама не играет и другим толком не дает. Поэтому ставить на тоталы не стоит, а на исход – самое то.

Кубок Англии. «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» (28 января в 18:00)

Ставка: победа «Сити» с форой -1.0

Самый простой и понятный матч выходных, обсуждать здесь особо нечего: нужно кидать деньги и забирать выигрыш.

Для самых недоверчивых – четыре аргумента:

1. Фанаты в бешенстве, Гвардиола в ярости, игроки всю неделю сидят на успокоительных. Боксерским мешком, который ответит за 0:4 с «Эвертоном» и 2:2 после 2:0 с «Тоттенхэмом», станет «Кристал Пэлас».

2. Сэм Эллардайс пригласил на просмотр легенду русского футбола – Кристофера Самба (3 млн евро за 4 матча в «Динамо» в сезоне-2015/16). Эта новость отражает положение «Пэласа» – команда явно намылилась в Чемпионшип.

3. «Сити» не нужны переигровки, поэтому ничья исключается. Ждем спокойной и уверенной победы.

4. Гвардиола точно не забьет на Кубок Англии. Даже один трофей в дебютном сезоне спасет репутацию Пепа.

Испания. «Реал» – «Реал Сосьедад» (29 января, 22:45)

Ставка: «Сосьедад» – больше 1,0 гола

«Мадрид» выиграл всего один матч из последних пяти, причем пропустил в них 10 голов – очень много для обороны, которая в первой половине сезона считалась крайне надежной. Кроме того, с «Сосьедадом» не сыграет Марсело, получивший травму в матче с «Малагой».

Ставить на «бланкос» невыгодно и глупо: за минимальную победу дают нищенский коэффициент, а разгрома может и не случиться. Зато гол «Сосьедада» произойдет точно: баски на пятом месте по забитым в сезоне-2016/17.

Скорее всего, ставка «больше 1.0» обречена на возврат, но есть вариант, что команда, разгромленная и разозленная «Барселоной», внезапно накидает «Реалу». Тогда сработает замечательнейший коэффициент, ради которого можно рискнуть незначительной частью банка.

Альтернатива для нежадных спортбеттеров – «обе забьют плюс тотал больше 2,5» за 1,74.

Италия. «Удинезе» – «Милан» (29 января, 17:00)

Ставка: победа «Милана» за 2,37

Итальянский чемпионат очень красиво разделился на мини-дивизионы. «Юве», «Рома» и «Наполи» оспаривают скудетто. «Лацио», «Интер», «Аталанта», «Милан», «Фиорентина», «Торино» и частично «Болонья» целятся в Лигу Европы. «Палермо», «Кротоне» и «Пескара» лежат в гробах и ждут отпевания.

Все остальные влачат унылое и бесцельное существование.

«Удинезе» входит в последнюю группу – им вообще ничего не нужно. Можно было бы подумать, что они хорошо играют дома, но и тут мимо – пять поражений. В общем, «Милан» должен приехать на «Фриули», распять хозяев и принести дерзким прогнозистам кэш. Иначе Лига Европы останется такой же мечтой, как продление контракта с Джиджи Доннаруммой.

А еще:

– Ставка на середину недели – «Ливерпуль» не проиграет «Челси» при тотале больше 1,5. Коэффициент – 1,84. С первой частью ставки все понятно: «красные» в этом сезоне вообще не уступают суперклубам. Плюс «Челси» – конкурент за чемпионство, так что с Конте нужно содрать максимум очков.

С тоталом все несколько сложнее, но сложно поверить, что хозяева не пропустят. Очень вероятен ремейк матча первого круга на «Стэмфорд Бридж» (1:2, победа «Ливерпуля»).

Игра второго круга пройдет 31 января в 23:00.

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