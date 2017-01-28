Румынские судьи выдавали себя за других людей на матчах «Урала», «Уфы» и «Амкара»

Румынские медиа провели расследование по поводу контрольных матчей, которые провели команды из этой страны. В числе таких игр оказались три встречи с участием российских клубов. Во всех случаях специалисты по мониторингу букмекерских коэффициентов отмечали странные движения котировок. Это касается игры между «Уралом» и «Астрой» (2:4).

Подозрительными стали еще пять матчей, которые обслуживали румынские рефери, представленные в качестве иностранцев. В числе этих игр оказались встречи «Уфы» с ЧФР (0:2) и «Амкара» с «Ботошани» (0:3). Румынские судьи выдавали себя в них за других людей и принимали спорные решения, чтобы обеспечить тот или иной результат, сообщает GSP.

«Недопустимо, когда румынский рефери судит игру за пределами страны и даже не здоровается с румынским капитаном. Эти люди скрывали свои личности. Во время матча они даже не разговаривали на родном языке. Ни игроки, ни персонал не слышали от них ни слова по-румынски. Они поиздевались над нами», – заявил организатор сборов «Ботошани» Анатолий Сапре.

Матчи, попавшие в число подозрительных, проходили на сборах в Турции и на Кипре.

Самый спортивный телеграм