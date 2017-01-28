Eurosport

Румынские судьи выдавали себя за других людей на матчах «Урала», «Уфы» и «Амкара»

Румынские судьи выдавали себя за других людей на матчах «Урала», «Уфы» и «Амкара»
Eurosport

1 час назад

Веселье на сборах.

Румынские медиа провели расследование по поводу контрольных матчей, которые провели команды из этой страны. В числе таких игр оказались три встречи с участием российских клубов. Во всех случаях специалисты по мониторингу букмекерских коэффициентов отмечали странные движения котировок. Это касается игры между «Уралом» и «Астрой» (2:4).

Подозрительными стали еще пять матчей, которые обслуживали румынские рефери, представленные в качестве иностранцев. В числе этих игр оказались встречи «Уфы» с ЧФР (0:2) и «Амкара» с «Ботошани» (0:3). Румынские судьи выдавали себя в них за других людей и принимали спорные решения, чтобы обеспечить тот или иной результат, сообщает GSP.

«Недопустимо, когда румынский рефери судит игру за пределами страны и даже не здоровается с румынским капитаном. Эти люди скрывали свои личности. Во время матча они даже не разговаривали на родном языке. Ни игроки, ни персонал не слышали от них ни слова по-румынски. Они поиздевались над нами», – заявил организатор сборов «Ботошани» Анатолий Сапре.

  • Матчи, попавшие в число подозрительных, проходили на сборах в Турции и на Кипре.

Самый спортивный телеграм

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Много бомбических розыгрышей от красотки-украинки и швейцарки, проигравшей ей в финале юношеского AO

02:34
Популярные видео
«Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе» и прервал победную серию «Шаркс»
 665 просмотров19 ч
То или это. Янсруд выбирает между Месси и Роналду
 736 просмотровВчера в 10:44
А еще вам может понравиться
1
Клаудио Раньери: «Владелец «Лестера» попросил набрать 40 очков, чтобы точно не вылететь из АПЛ»
2
Бетман. «Реал» забьет «Реалу» и еще 5 ставок, после которых ты купишь стадион на Крестовском
3
Бранислав Иванович в «Зените», Альваро Мората в АПЛ и другие трансферные прелюдии четверга
4
Марко Ройс вместо Алексиса Санчеса, М'Байе Ньянг в «Уотфорде» и еще трансферный шквал пятницы
5
Городской сумасшедший. Чему учит провал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы
6
Форвард «Реала» Криштиану Роналду сделал сыну фирменную прическу Криштиану Роналду
7
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дисквалифицирован на 4 матча
8
Mundo Deportivo: форвард «Барселоны» Лионель Месси женится в день 30-летия
19 мин. назад
Жиру – сжигатель. Как Оливье морочит голову соперникам «Арсенала»
1 час назад
Румынские судьи выдавали себя за других людей на матчах «Урала», «Уфы» и «Амкара»
1 час назад
Полузащитник «Ливерпуля» Филипе Коутиньо: «Я не хочу играть в Китае или Испании»
1 час назад
«Локомотив» требует за полузащитника Алексея Миранчука 8 млн евро
10 ч. назад
Нападающий «Дерби» помогал защите, но поддался инстинкту форварда и забил в свои
10 ч. назад
«Лестер» добился переигровки на последних минутах матча с «Дерби»
13 ч. назад
Защитник «Барселоны» Жорди Альба: «Реал» вылетел, потому что принижает значимость Кубка Испании»
13 ч. назад
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дисквалифицирован на 4 матча