Провал «Ливерпуля», чудо-гол Давида Алабы, восьмая подряд победа «Интера» и другие залпы дня

Англия

«Вулверхэмптон» покусал «Ливерпуль» в его логове

Всего за 3 дня «Ливерпуль» благополучно слился из двух турниров. Кубковые эксперименты с составом долго сходили Юргену Клоппу с рук – «Лидс» мерсисайдская молодежь дожала в концовке, «Плимут» и вовсе увез ничью с «Энфилда», но с «Саутгемптоном» и «Вулверхэмптоном» не прокатило. Тон матчу задал гол центрального защитника Стирмэна после навеса в штрафную со стандарта уже на первой минуте. «Красные» полетели отыгрываться, нарастив процент владения мячом до 80%, но перед перерывом пропустили еще раз после шикарной контратаки «волков».

На второй тайм Клопп выпустил Коутиньо, а гости наглухо зачехлились в штрафной – 20 ударов по воротам «волков» материализовались в гол лишь на 86-й минуте, когда Старридж сделал скидку головой на дальнюю штангу, а Ориджи прервал 10-матчевую сухую серию. Минуту спустя Дивок не забил с пары метров и проигравшему со счетом 1:2 «Ливерпулю» теперь совершенно ничего не мешает сосредоточиться на АПЛ. Во вторник на «Энфилд» приедет «Челси».

А еще:

Юрген Клопп впервые с 2007 года, когда он возглавлял «Майнц», проиграл 3 домашних матча подряд.

«Тоттенхэм» вытащил матч с «Уикомом»

Лондонцы чуть не повторили ошибку «Ливерпуля». «Шпоры» нашпиговали состав резервистами, вроде вратаря Ворма, после ошибки которого на выходе при подаче углового гости открыли счет. Ближе к концу первого тайма выступающие в четвертом дивизионе «селезни» с пенальти забили еще, и только после этого Почеттино подбросил в топку матча Деле Алли, Дембеле и Янссена. На 60-й минуте Сон отыграл один мяч при помощи рикошета, а Янссен заработал и реализовал пенальти.

Спокойно закрыть матч у «шпор» не вышло. За 7 минут до конца основного времени «Уиком» благодаря чудесному голу головой Томпсона выскочил вперед, но не дотерпел даже до переигровки. Делле Алли на 89-й минуте сравнял счет после неудачно выноса вратаря.

А на 97-й Сон сыграл в стеночку с Янссеном и отправил «Тоттенхэм» в следующий раунд (4:3).

А еще:

Винсент Янссен, приобретенный летом у «АЗ Алкмара» за 22,1 миллиона евро, забил с пенальти все 4 мяча за «Тоттенхэм».

«Манчестер Сити» растерзал «Кристал Пэлас»

Хосеп Гвардиола чуть повеселел – его команда выиграла легко и непринужденно (3:0), а вернувшийся на поле Венсан Компани даже доиграл до конца матча. Первые 2 гола «горожане» забили на контратаках, в слабой реализации которых тренера «Сити» упрекают весь сезон. Стерлинг и Сане забивали после классных передач 19-летнего Жезуса и Давида Сильвы. Добил «орлов» фирменным щелчком со штрафного Яя Туре.

А еще:

Лерой Сане забил за «Сити» в третьей игре подряд во всех турнирах.

«Сити» выиграл 12 из последних 13 матчей против «Кристал Пэлас» во всех турнирах.

А еще в Англии:

В следующий раунд вышел «Челси», приложивший «Брентфорд» (4:0). Украшением матча стал потрясающий гол Виллиана со штрафного.

«Арсенал» осквернил в гостях «Саутгемптон» (5:0). Дубль сделал Уэльбек, на счету Уолкотта – хет-трик.

Выступающий в пятом дивизионе «Линкольн Сити» обыграл «Брайтон-энд-Хоув Альбион» (3:1) и впервые с 1887 года вышел в пятый раунд Кубка страны.

Испания

«Атлетико» еле отбился от гремучего «Алавеса»

Среди недели самые прагматичные испанские команды пробились в полуфинал Кубка страны, а теперь встретились друг с другом, исполнив нетипичную нулевку. Баски весь матч провисели на воротах «Атлетико», нанеся 19 ударов (больше, чем любой другой соперник мадридцев в сезоне). И не забили.

Команда Симеоне контратаковала, но с реализацией у «индейцев» сейчас беда – Гризманн с нескольких метров в конце первого тайма пробил рядом со штангой и продлил сухую серию до пяти матчей. В конце матча «Алавес» прижал соперника, Ману Гарсия и Дэйверсон не забили ударами в упор, поэтому Симеоне должен остаться довольным результатом (0:0). В последний раз мадридцы выигрывали на поле «Алавеса» еще в 2006 году.

А еще:

Не забивающий в десяти матчах подряд Фернандо Торрес провел 500-й матч в карьере в топ-чемпионатах.

А еще в Испании:

«Вильярреал» без проблем выдавил сок из уверенно идущей на дно «Гранады» (2:0). Для команды Дениса Черышева, который вновь не попал в заявку, это первая победа в 2017 году.

Италия

«Кьево» огрел в Риме «Лацио»

Преследующие тройку лидеров римляне неожиданно столкнулись с ожесточенным сопротивлением практически гарантировавших продление прописки в Серии А веронцев. Потрясающий матч провел 37-летний вратарь «летающих ослов» Стефано Соррентино, потащивший как минимум 5 мертвых мячей. Особенно хорош был его сэйв во втором тайме, когда Фелипе Андерсон прошел троих и с 10 метров расстреливал Стефано, отразившего мяч ногой.

На 89-й минуте «Кьево» провел вторую за матч качественную контратаку и забил победный мяч (0:1). После этого поражения римляне свалились на пятое место, пропустив вперед «Интер».

А еще:

«Лацио» нанес 28 ударов по воротам «Кьево» – лучший показатель сезона для команды, не набравшей ни одного очка в матче.

А еще в Италии:

«Интер» растерзал «Пескару» (3:0) и продлил победную серию до восьми матчей. На следующей неделе команду Стефано Пиоли ждет серьезная проверка – «Лацио», где он 2 года успешно работал, и «Ювентус». Не пропустите итальянское дерби.

Германия

«Бавария» снова расстроила бременцам духовые инструменты

Игроки «Вердера» шалили на правах хозяев в первые полчаса, когда Нойер потащил 2 сильных удара от Гнабри и Писарро. 38-летний нападающий так старался проявить себя против бывшей команды, что сломался на 19-й минуте, а вскоре бременцы зевнули рывок по левому флангу Рибери. Француз исполнил четкий прострел на Роббена, и голландец ударом с 13 метров вкрутил мяч в девятку. Музыка на «Везерштадионе» совсем притихла, когда в конце первого тайма Алаба показал, что не только Дуглас Коста умеет в «Баварии» фасовать по девяткам радиоуправляемые мячи.

Во втором тайме «Вердер» один мяч отыграл, но этого не хватило даже для ничьей (1:2).

А еще:

Арьен Роббен забил седьмой мяч в карьере в ворота «Вердера». Чаще он забивал только «Герте» и «Гамбургу» (8).

«Бавария» выиграла у «Вердера» 13-й матч подряд.

«Лейпциг» отнял кольцо непорочности у «Хоффенхайма»

«Быки» весь матч терзали оборону не проигрывавшего до этого тура «Хоффенхайма», и увлеклись – в середине первого тайма у гостей прошла идеальная контратака. «Лейпциг» отыгрался перед перерывом, когда Вагнер из пределов штрафной провел 11-й гол в сезоне. Во втором тайме «Хоффе» подвел Сандро Вагнер, зачем-то пошедший прямой ногой в Бернардо и заработавший удаление.

Хозяева поднажали, забив победный мяч с помощью рикошета. Отличился человек с очень символичной фамилий Забитцер. Отставание «быков» от «Баварии» по-прежнему составляет 3 очка.

А еще:

Сандро Вагнер – второй игрок в истории Бундеслиги, получивший красную карточку в составе четырех разных команд. Воспитанник «Баварии» присоединился в клубе лесорубов к Михаэлю Тарнату.

А еще в Германии:

«Кельн» кастрировал в гостях «Дармштадт» (6:1). Это самая крупная выездная победа «козлов» в Бундеслиге с 1980 года.

«Байер» выиграл первый тайм у «Боруссии» из Менхенгладбаха со счетом 2:0, а во втором пропустил 3 безответных мяча, и проиграл.

А еще во Франции:

Главный преследователь тройки лидеров «Лион» неожиданно проиграл дома «Лиллю» (1:2). Новичок Мемфис Депай и его партнеры рвали оборону соперников в клочья, но все их усилия пустил по ветру Вальбуэна. Матье не забил в пустые ворота с пяти метров, а потом привез решающий пенальти.

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