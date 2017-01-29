Пайет вернулся в «Марсель», охота «Арсенала» на Гризманна и еще 7 трансферных историй воскресенья

Полузащитник «Ромы» заинтересовал топы

Леандро Паредес из «Ромы» заинтересовал туринский «Ювентус». Чемпион Италии хочет больше креатива в полузащите и надеется на химию между аргентинцем и Миралемом Пьяничем. О предложении на 25 миллионов евро пишет Corriere dello Sport.

Daily Mirror заявляет, что за полузащитником «Ромы» охотится и «Ливерпуль». «Красные» предлагают за аргентинца 31 миллион евро. Эти деньги римляне потратят, чтобы закрыть сделку по приобретению хава «Аталанты» Франка Кесси.

Гризманн может уехать в Англию

«Арсенал» включился в гонку за звездой «Атлетико» Антуаном Гризманном. Daily Mail шепчет, что «канониры» выбросят на аукционе первое предложение в размере 100 миллионов евро.

Мэтт Лоу из Daily Telegraph комментирует возможный переезд Антуана Гризманна в Лондон: «У «Арсенала» есть финансовые возможности, чтобы потянуть трансфер Гризманна, просто они не были готовы к этому раньше. Венгер говорил о своем интересе к Антуану, а он – игрок, за которым следят множество команд, потому что у него в контракте есть сумма отступных. Это очень простая сделка – ты либо можешь заплатить, либо нет».

Вместо Гризманна в Мадрид может приземлиться другой игрок «пушкарей». Алексис Санчес получит предложение на 260 тысяч евро в неделю, если переедет в Мадрид, уверяет The Sun.

Руни то ли все ближе к Китаю, то ли не очень

Daily Mirror пишет, что Уэйн Руни продолжит карьеру в Китае, а «МЮ» не станет удерживать капитана, бомбардира и рекордсмена. Руни принесет «Манчестеру» 165 миллионов евро в бюджет и сам заработает ровно столько же, плюс обгонит Карлоса Тевеса по рекорду зарплаты в футболе.

Сериал с Пайетом в главной роли наконец-то все

«Вест Хэм» официально расстался с Димитри Пайетом.

Француз остаток года проведет в «Марселе». «Олимпик» заплатит за футболиста 30 миллионов евро, а сам Димитри подпишет контракт на 4,5 сезона. При возвращении во Францию полузащитник потеряет в зарплате 30 тысяч евро в неделю. На «Велодроме» экс-звезда «Вест Хэма» будет получать 115 тысяч евро за 7 дней.

«Сток Сити» на время отдал Кркича

«Гончары» официально отдали в аренду Бояна Кркича.

Испанец и старый новый Месси продолжит карьеру в немецком «Майнце».

Игрок сборной Англии может укатить за рубеж

«Ливерпуль» откажется от услуг Дэниэла Старриджа в летнее трансферное окно. Daily Mail передает, что Юрген Клопп недоволен форвардом, не дает ему достаточно игрового времени и легко отпустит с «Энфилда». Sunday Mirror пишет, что британца подберет дортмундская «Боруссия», чтобы справиться с потерей Обамеянга.

«Локомотив» усилился игроком линии атаки

Джефферсон Фарфан официально стал игроком московского «Локомотива».

Ранее «Спорт-Экспресс» писал о том, что перуанцу предложат контракт на 6 месяцев с правом продления еще на один сезон. В РФПЛ Фарфан переехал в качестве свободного агента. Спортивный директор «Локо» Эрик Штоффельхаус заявил, что Джефферсон – не единственный новичок клуба, а болельщикам понравятся приобретения москвичей.

«Зенит» продолжает охмурять футболистов РФПЛ

«Зенит», видимо, не подпишет полузащитника ПСВ Дэви Проппера и переключится на трансфер Кристиана Нобоа. Лидер «Ростова» продолжает переговоры с питерским клубом. Voetbalzone спросил, как Дэви Проппер относится к тому, что его продают в «Зенит». «Переговоры – это дело клубов, я считаю так, – заявил игрок ПСВ. – После этого посмотрим. «Зенит» интересуется мной еще с лета, поэтому я отношусь к этому спокойно».

Пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс заявил, что голландский клуб не ведет переговоры о переходе Дэви Проппера в «Зенит». «Прежде чем вести переговоры с игроком, «Зенит» должен обсудить условия перехода с нашим клубом. Однако на данный момент между клубами нет никаких контактов», – цитирует Слегерса агентство ТАСС.

Конте решает вратарский вопрос в «Челси»

Если «Челси» отпустит Асмира Беговича в «Борнмут», то Антонио Конте заменит его старым дружочком. La Gazzetta dello Sport пишет, что Сальваторе Сиригу уже бронирует отели в Лондоне и сядет в запас за Куртуа до конца сезона.

А еще Конте сделал запрос о трансфере Доменико Берарди из «Сассуоло». La Repubblica считает, что «Челси» предложит «Ювентусу», которому принадлежат права на футболиста, 25 миллионов евро.

Все трансферные новости, на которые хочется кликнуть

Все-все-все главные истории в вашем телеграме