Беспредельное судейство «Барселоны», чудесное возвращение Швайнштайгера и другая пиротехника дня

Англия

«МЮ» отутюжил «Уиган»

Занимающий 22 место в Чемпионшипе «Уиган» озорничал в первом тайме на «Олд Траффорд», не уступив манкунианцам по моментам. На промах Мхитаряна с двух метров после прострела справа от Менса «латикс» ответили катапультой Конноли с линии штрафной – редкий гость основы Ромеро выручил. Больше повезло седовласому Швайнштайгеру, который впервые за последние 386 дней объявился в старте «МЮ». Бастиан исполнил четкий навес в штрафную на голову Феллайни и «Юнайтед» забил первым же ударом в створ.

Во втором тайме Смоллинг забил еще головой, Мхитарян исправился за нереализованный момент роскошным голом в контратаке, а прикончил «Уиган» после подачи углового Швайнштайгер (4:0). На счету немца, забившего ударом через себя, гол + пас и, возможно, теперь Моуринью изменит к нему отношение.

А еще:

«МЮ» выиграл девятый подряд матч у «Уигана» на «Олд Траффорд». Разница мячей потрясающая – 32-1.

А еще в Англии:

Представитель Национальной лиги «Саттон Юнайтед» взгрел претендующий на выход в АПЛ «Лидс» (1:0). Впервые с 1947 года в пятом раунде Кубка Англии сыграют две команды из Национальной лиги – в субботу в эту стадию пробился «Линкольн Сити».

Представитель АПЛ «Халл Сити» проиграл «Фулхэму» 1:4, а нападающий «тигров» Абель Эрнандес не реализовал 2 пенальти за две минуты.

Возможно, нужно было бить правой ногой, на которой у него татуировка бразильца Роналдо.

Испания

Невнятную «Барсу» засудили в Севилье

После пяти побед подряд каталонцы напоролись на бешеный «Бетис». Севильцы очень мощно атаковали, не давали комбинировать MSN и классно прессинговали. Себальос попал в перекладину, а главный реактор «Бетиса» 35-летний Рубен Кастро – в штангу. Во втором тайме хозяева вышли вперед, забив после подачи углового и серии рикошетов. Каталонцы забили в ответ уже через две минуты. Альба стукнул по воротам, мяч на полметра пересек линию ворот, но судьи будто ослепли, и гол не засчитали.

Парад судейских ошибок продолжился падением Неймара в штрафной – если это не пенальти, то что?

Игроки «Барселоны» искали шансы до последнего и все же вытащили ничью: Месси десантировал в штрафную Луиса Суареса, который спокойно переиграл Адана (1:1). Каталонцы теперь отстают от «Реала», имеющего игру в запасе, на 4 очка.

А еще:

«Бетис» прервал серию поражений от «Барселоны» из семи матчей.

Каталонцы после 20 туров набрали 42 очка – худший результат команды с сезона-2006/07, когда чемпионом стал «Реал».

«Севилья» упустила шанс на несколько часов выйти на первое место

В выездной игре с «Эспаньолом» команду Сампаоли подвел аргентинский центральный защитник Пареха. Уже на второй минуте выступавший с 2010 по 2014 год за «Спартак» Николас решился на фол последней надежды в штрафной.

Гости остались в меньшинстве, а бывший игрок «Севильи» Рейес четко реализовал пенальти и попросил прощения у фанатов родной команды. «Севилья» отыгралась на 20-й минуте: Йоветич замкнул прострел Насри.

Незадолго до перерыва Рейес еще раз испортил настроение фанатам «Севильи» – Хосе Антонио четко навесил со штрафного с левого фланга на голову Наварро, и «Эспаньол» вышел вперед. После перерыва «попугаи» играли на контратаках, севильцы все чаще проваливались и не углядели за Морено, забившего еще один мяч головой (3:1).

А еще:

Удаление Парехи на 71-й секунде – самое быстрое в Примере с сезона-2003/04.

Роналду и Ковачич растрепали «Реал Сосьедад»

Многочисленные травмы сказываются на эффективности «Реала». После ничьей в Виго и вылета из Кубка мадридцы долго не могли подобрать ключ к обороне дерзкого «Реала Сосьедад». Баски дрогнули ближе к концу первой половины: Роналду выдал карамельный пас Ковачичу, и тот забил первый мяч за «Реал».

Во второй тайме Ковачич уже угостил голевым пасом Роналду, а добил «Сосьедад» главный джокер мадридцев Мората (3:0).

А еще:

На счету Роналду 13 голов в 13 последних матчах.

А еще в Испании:

Арис Адуриц принес «Атлетику» победу над «Спортингом» (2:1). Это 199-й гол 35-летнего нападающего во всех испанских дивизионах.

Италия

«Рома» проиграла «Сампдории»

Главные преследователи «Ювентуса» приехали в Геную с серией из четырех побед и уже на пятой минуте открыли счет. Вратарь «Сампдории» Пуджони парировал мяч, пущенный из-за пределов штрафной Стротманом, точно на Переса. Удачный старт расслабил «волков» и в середине первого тайма генуэзцы сравняли счет: Муриэль справа выложил мяч на линию штрафной Прату и тот пробил в уголок.

После перерыва Джеко замкнул прострел с фланга, и показалось, что теперь «Рома» точно не упустит победу. У Муриэля на этот счет было другое мнение. Сначала колумбиец ассистировал Шику, а затем уложил со штрафного мяч под перекладину при помощи рикошета. «Рома» проиграла 2:3 и отрыв «Ювентуса» снова вырос до четырех очков.

А еще:

Вышедшему на замену Патрику Шику понадобилась на гол 1 минута и 23 секунды.

«Милан» скрутился в Удине

Команда Монтеллы лихо стартовала – Бонавентура замкнул прострел Сусо уже на восьмой минуте. У фриульцев мало что получалось, и тогда им помог 19-летний полузащитник «Милана» Локателли, устроивший обрез, после чего Теро легко переиграл Доннарумму.

Во втором тайме в равной игре больше повезло «зебрам» – Де Поль забил в контратаке. У «Милана» был шанс сравнять счет, но Лападула с нескольких метров щелкнул в штангу.

А еще в Италии:

«Ювентус» благодаря голам Игуаина и Хедиры приложил в гостях «Сассуоло» (2:0) и продлил серию без ничьих до 33-х матчей в Серии А.

«Наполи» неожиданно потерял очки в домашней игре с аутсайдером «Палермо» (1:1). Не помог и 13-й гол в сезоне великолепного Дриса Мертентса.

Германия

Дортмундцы упустили победу над «Майнцем»

В «Боруссию» с Кубка Африки вернулся Обамеянг и «шмели» заиграли увереннее в атаке. Уже на третьей минуте Ройс, которого спит и видит в «Арсенале» Арсен Венгер, открыл счет с паса Шюррле. В дальнейшем гости не реализовали множество моментов, за что «Майнц» наказал «Боруссию» на 83-й минуте – Латца замкнул фланговую подачу. Дортмундцы сыграли вничью 1:1 и пропустили на третью строчку франкфуртский «Айнтрахт».

А еще:

Марко Ройс забил 11-й мяч в карьере в ворота «Майнца». Ни одной другой команде он не забивал чаще.

А еще в Германии:

Победу «Фрайбургу» над «Гертой» принес гол Нильса Петерсена на 87-й минуте. Для форварда этой 16-й гол после выхода на замену в Бундеслиге. Чаще в истории забивал лишь Александер Циклер (18 мячей).

А еще во Франции:

Ничьей завершилась битва лидеров ПСЖ и «Монако» (1:1). Эдинсон Кавани открыл счет на 81-й минуте с пенальти, но монегаски ушли от поражения в компенсированное время благодаря дальнему удару Бернардо Сильвы.

«Ницца» припечатала «Генгам» (3:1). Один из голов на счету Марио Балотелли.

Провал «Ливерпуля», чудо-гол Давида Алабы, восьмая подряд победа «Интера» и другие залпы дня