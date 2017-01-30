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Венсан Компани, Арьен Роббен и еще 6 футболистов из стекла

Компани, Роббен и еще 6 футболистов из стекла
Артем Мазилкин

1 час назад

Хрупкие изделия в футболе.

Стеклянный Старридж

Стеклянный Роббен

Стеклянный Уолкотт

Стеклянный Компани

Стеклянный Диаби

Стеклянный Ройс

Стеклянный Уилшер

Стеклянный Уэлбек

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