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Шотландский голкипер справил малую нужду за воротами и был удален

Шотландский голкипер справил малую нужду за воротами и был удален
Eurosport

1 час назад

Мужчина должен терпеть.

Инцидент произошел во время матча первого дивизиона Суперлиги Западной Шотландии (12-й по рангу дивизион). На 72-й минуте лайнсмен разрешил вратарю «Шеттлстоуна» Гари Уайту отлучиться в туалет, но предупредил, что игра не будет остановлена.

Голкипер не придумал ничего лучше, чем справить малую нужду прямо за воротами. Такого поведения арбитры не потерпели.
«Судья попытался подвести этот фол под статью о непристойном поведении, но в своде правил ничего подобного нет. Гари в шоке», – посетовал главный тренер «Шеттлстоуна» Джон Фаллон-младший.

  • Команда Уайта удержала победный счет 1:0.

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