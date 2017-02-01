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Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом

Аршавин в четвертый раз стал отцом
Eurosport

1 час назад

Экс-форвард сборной России сделал покер.

«Сегодня супруга футболиста Алиса Казьмина родила мальчика. Малыш появился на свет во вторник, и близкие друзья, а также коллеги успели поздравить его с радостным событием. Новорожденный стал для спортсмена четвертым ребенком, а для его жены – третьим», – сообщается в инстаграме .
  • У бронзового призера чемпионата Европы 2008 года 35-летнего Аршавина есть трое детей от более ранних отношений с Юлией Барановской. Этот гражданский брак распался в 2013 году.
  • Аршавин с 2016 года выступает за казахстанский «Кайрат».

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