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Клуб седьмого английского дивизиона купил в трансферное окно грабли

Клуб седьмого английского дивизиона купил в трансферное окно грабли
Eurosport

5 мин. назад

Лучший переход зимы.

Руководство и футболисты клуба «Бартон Роверс» обладают идеальным чувством юмора. Команда, представляющая седьмой английский дивизион, в зимнее трансферное окно сделала одну покупку – приобрела грабли. Трансфер состоялся 31 января. Стоимость покупки – 8,2 евро.

Успел ли клуб заявить нового игрока до полуночи по английскому времени, неизвестно.

  • В сезоне-2016/17 «Бартон» прошел один раунд в Кубке Англии, одолев «Стэнвэй» – 1:0.

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