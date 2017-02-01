Eurosport
Клуб седьмого английского дивизиона купил в трансферное окно грабли
Лучший переход зимы.
Руководство и футболисты клуба «Бартон Роверс» обладают идеальным чувством юмора. Команда, представляющая седьмой английский дивизион, в зимнее трансферное окно сделала одну покупку – приобрела грабли. Трансфер состоялся 31 января. Стоимость покупки – 8,2 евро.
Успел ли клуб заявить нового игрока до полуночи по английскому времени, неизвестно.
- В сезоне-2016/17 «Бартон» прошел один раунд в Кубке Англии, одолев «Стэнвэй» – 1:0.
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