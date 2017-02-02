Eurosport

Матч на стадионе «Зенита», новый тренер «Арсенала» и еще 7 событий, которых дожидается Ждун

Матч на стадионе «Зенита», новый тренер «Арсенала» и еще 7 событий, которых дожидается Ждун
Михаил Бирюков

6 ч. назад

Скоро все будет.

Другой тренер «Арсенала»

Ждун5

Гол Томаса Мюллера

Ждун4

Новый лучший футболист мира

Ждун7

Трансферы «Реала»

Ждун8

«Милан» в Лиге чемпионов

Ждун9

Федор Смолов в европейском клубе

Ждун6

Сухарь Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов

Ждун3

Чемпионство «Спартака»

Ждун2

Футбольный матч на новом стадионе «Зенита»

Ждун1

Больше фотошопа от Eurosport:

Криштиану Роналду, Лионель Месси и еще 6 футбольных царей с бровями Кары Делевинь

Венсан Компани, Арьен Роббен и еще 6 футболистов из стекла

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Как окровавленный бедолага Киттель гонялся с мужчинами после удара Гривко

00:59
Популярные видео
Амаре поджег топ-10 моментов очередного тура Еврокубка упитанным данком и стальным горшком
2 465 просмотров10 ч
550-я шайба Овечкина, подвинувшая Гретцки, и другие крутые голы матча «Вашингтон» – «Бостон»
6 646 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться
1
Бранислав Иванович не подписал контракт с «Зенитом» и еще 14 эпизодов дедлайна трансферного окна
2
Цифры молчат. Как нападающие «Реала» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионель Месси бьют пенальти
3
Жозе Моуринью: «Марсьяль сделал достаточно, чтобы быть в запасе. Хотите, чтобы я убрал Мхитаряна?»
4
«Зенит» объявил о переходе защитника «Челси» Бранислава Ивановича
5
Снимать маски рано. 4 причины поражения тренера «Атлетико» Диего Симеоне от «Барселоны»
6
«Не хотим видеть игроков с нацистскими взглядами». Как фанаты «Райо Вальекано» встретили Зозулю
7
Глухонемые. Почему Юрген Клопп и Антонио Конте проиграли матч «Ливерпуль» – «Челси»
8
«У нас есть маленькая мечта». Почему нужно снова болеть за тренера «Лестера» Клаудио Раньери
1 час назад
Камерун обыграл Гану и вышел в финал
1 час назад
Человек Паук пришел на полуфинал Камерун – Гана и занял лучшее место для просмотра
2 ч. назад
Роналдиньо стал послом «Барселоны»
2 ч. назад
Ультимативный гид по игре последним защитником от игрока «Барселоны» Жорди Альбы
4 ч. назад
Родственник форварда «Сити» Серхио Агуэро пойман в Аргентине с марихуаной
5 ч. назад
Игрок «Байера» Хакан Чалханоглу дисквалифицирован до конца сезона
5 ч. назад
Football Italia: тренер сборной Аргентины приедет на матч «Ювентус» – «Интер» просматривать Икарди
6 ч. назад
Тьерри Анри и еще 11 топ-форвардов, которые, оказывается, забили в АПЛ меньше Фрэнка Лэмпарда