Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард завершил карьеру

«После 21 невероятного года в футболе я решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы завершить профессиональную карьеру. Я получил много интересных предложений из Англии и зарубежных клубов, но я чувствую, что в 38 лет пора начать новую главу моей жизни.

Я очень горжусь теми трофеями, которые выиграл, тем, что более 100 раз представлял свою страну на международной арене, и тем, что забил более 300 голов за карьеру», – написал Лэмпард в инстаграме.

Лэмпард выступал за «Суонси», «Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити».

На счету полузащитника 29 мячей в 106 матчах за сборную Англии.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете