Eurosport

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард завершил карьеру

Лэмпард завершил карьеру
Eurosport

11 ч. назад

Новость, от которой всем станет грустно.

«После 21 невероятного года в футболе я решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы завершить профессиональную карьеру. Я получил много интересных предложений из Англии и зарубежных клубов, но я чувствую, что в 38 лет пора начать новую главу моей жизни.

Я очень горжусь теми трофеями, которые выиграл, тем, что более 100 раз представлял свою страну на международной арене, и тем, что забил более 300 голов за карьеру», – написал Лэмпард в инстаграме.

  • Лэмпард выступал за «Суонси», «Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити».
  • На счету полузащитника 29 мячей в 106 матчах за сборную Англии.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Как окровавленный бедолага Киттель гонялся с мужчинами после удара Гривко

00:59
Популярные видео
Амаре поджег топ-10 моментов очередного тура Еврокубка упитанным данком и стальным горшком
2 472 просмотров10 ч
550-я шайба Овечкина, подвинувшая Гретцки, и другие крутые голы матча «Вашингтон» – «Бостон»
6 652 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться
1
Бранислав Иванович не подписал контракт с «Зенитом» и еще 14 эпизодов дедлайна трансферного окна
2
Цифры молчат. Как нападающие «Реала» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионель Месси бьют пенальти
3
Жозе Моуринью: «Марсьяль сделал достаточно, чтобы быть в запасе. Хотите, чтобы я убрал Мхитаряна?»
4
«Зенит» объявил о переходе защитника «Челси» Бранислава Ивановича
5
Снимать маски рано. 4 причины поражения тренера «Атлетико» Диего Симеоне от «Барселоны»
6
«Не хотим видеть игроков с нацистскими взглядами». Как фанаты «Райо Вальекано» встретили Зозулю
7
Глухонемые. Почему Юрген Клопп и Антонио Конте проиграли матч «Ливерпуль» – «Челси»
8
«У нас есть маленькая мечта». Почему нужно снова болеть за тренера «Лестера» Клаудио Раньери
1 час назад
Камерун обыграл Гану и вышел в финал
1 час назад
Человек Паук пришел на полуфинал Камерун – Гана и занял лучшее место для просмотра
2 ч. назад
Роналдиньо стал послом «Барселоны»
2 ч. назад
Ультимативный гид по игре последним защитником от игрока «Барселоны» Жорди Альбы
4 ч. назад
Родственник форварда «Сити» Серхио Агуэро пойман в Аргентине с марихуаной
5 ч. назад
Игрок «Байера» Хакан Чалханоглу дисквалифицирован до конца сезона
5 ч. назад
Football Italia: тренер сборной Аргентины приедет на матч «Ювентус» – «Интер» просматривать Икарди
6 ч. назад
Тьерри Анри и еще 11 топ-форвардов, которые, оказывается, забили в АПЛ меньше Фрэнка Лэмпарда