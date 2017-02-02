Eurosport
Эден Азар, Криштиану Роналду, Лионель Месси и еще 6 футболистов с лицами из древнего PES
Как выглядели топы, когда впервые попали в симулятор KONAMI.
Ван Перси и PES 3
Роналду и PES 3
Ибрагимович и PES 3
Роналдиньо и PES 3
Месси и PES 4
Бэйл и PES 2008
Агуэро и PES 2008
Суарес и PES 2008
Азар и PES 2010
Другая дуристика от Артема Мазилкина:
Слоу мо. Школьник, жена Бенитеса и еще 4 супостата, которые мешают Моуринью жить
«После тренировки я лежал в луже пота 25 минут». Почему мюзиклы – адский спорт
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте