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Эден Азар, Криштиану Роналду, Лионель Месси и еще 6 футболистов с лицами из древнего PES

Азар, Роналду, Месси и еще 6 футболистов с лицами из древнего PES
Артем Мазилкин

Как выглядели топы, когда впервые попали в симулятор KONAMI.

Ван Перси и PES 3

Ван Перси PES 3

Роналду и PES 3

Роналду PES 3

Ибрагимович и PES 3

Ибра PES 3

Роналдиньо и PES 3

Роналдиньо PES 3

Месси и PES 4

Месси PES 3

Бэйл и PES 2008

Бэйл PES 2008

Агуэро и PES 2008

Агуэро PES 2008

Суарес и PES 2008

Суарес PES 2008

Азар и PES 2010

Азар в PES 10

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