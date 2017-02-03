Бетман. «Атлетик» пробьет «Барсу» и еще 5 ставок, после которых вы организуете бой Конора и Флойда

Англия. «Лестер» – «МЮ» (5 февраля, 19:00)

Ставка: «Лестер» забьет за 1,66

В 2017 году чемпионы набрали одно очко и забили ноль мячей. Игра с «МЮ» для них – матч жизни: либо «лисы» слегка поднимаются в таблице АПЛ и делают акцент на ЛЧ, либо смысл всего сезона сужается до борьбы за выживание. В таких условиях «Лестер» вполне может не выиграть («лисы» в последнее время унылы), но заковырять хотя бы один голик обязан.

Статистика целиком в пользу этого выбора: со времен возвращения «Лестера» в АПЛ во встречах с «МЮ» всегда пробивалась ставка «Обе забьют». Единственная причина отказаться от этой идеи – невысокий коэффициент, но с ним уже ничего не сделать: придется или терпеть, или забивать на гордость.

Англия. «Халл Сити» – «Ливерпуль» (4 февраля, 18:00)

Ставка: «Ливерпуль» выиграет плюс тотал больше 1,5 за 1,66

Самая грешная ставка. Во-первых, она на фаворита, потому что «Ливерпуль» стопроцентно победит. На это указывают три пункта:

1. Мерсисайдцы ожили уже в матче с «Челси»;

2. «Ливерпуль» без побед последние четыре тура – кого тогда рвать, если не «Халл»?

3. «Халл» уже выполнил норму по очкам, набранным с фаворитами (спасибо «МЮ»).

Во-вторых, ставка отягчается трусливым тоталом (больше 1 гола). Риска тут немного: «красные» заколачивают больше всех в АПЛ, а оборона хозяев вторая по дырявости в лиге.

Испания. «Сельта» – «Реал» (5 февраля, 22:45)

Ставка: «Реал» не проиграет плюс тотал меньше 3,5 за 1,95

Зидан проиграл «Сельте» в Кубке Испании. Месть в чемпионате должна быть страшной – букмекеры совершенно не верят в команду из Виго. Коэффициент 1,5 на победу гостей – симптом того, что у хозяев ноль шансов.

Выгоднее сыграть тотал. Скорее всего, Зидан откажется от перестрелки – стремление сыграть на ноль прослеживается во всех матчах «Мадрида». Тотал 3,5 здесь подходит идеально, потому что счет 2:1 в него превосходно вписывается. Докрутить ставку можно при помощи банального Х2 – «Сельта» явно не обыграет разъяренных мадридцев, зато коэффициент увеличится до приличного значения.

Испания. «Барселона» – «Атлетик» (4 февраля в 18:15)

Ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 1,76

У «Барсы» опять забарахлила оборона, и этим нужно пользоваться. Если бы на «Камп Ноу» приехал кто-нибудь вроде «Леганеса» или «Осасуны», ставка бы не имела смысла, но в ближайший уик-энд в Каталонии гостит «Атлетик» – команда, лишенная страха перед сине-гранатовыми.

Баски играли на равных с «Барсой» в Кубке – нет причин думать, что они испугаются сейчас. Кроме того, им нужно отомстить за 0:6 в прошлом сезоне – та рана до сих пор не затянулась.

Выводы следующие:

1. Гол «Атлетика» – дело решенное;

2. Мяч хозяев – тоже;

3. Вероятность третьего гола тоже велика, потому что речь о «Барселоне».

Это не валуй, потому что коэффициент адекватен прогнозу. Верить или нет – уже ваше дело.

Италия. «Милан» – «Сампдория» (5 февраля, 14:30)

Ставка: победа «Милана» за 1,71

«Россонери» плюхнулись на восьмую строчку: их беспобедная серия достигла трех матчей (два последних – поражения от «Наполи» и «Удинезе»). И тут – игра на «Сан-Сиро», в гостях – полумертвая «Сампдория», а потеря очков сделает очень далекой даже не Лигу чемпионов, а Лигу Европы.

Можно сказать, что это ставка по «догону». В прошлый раз не зашел прогноз на «Удинезе», поэтому сейчас нужно гнуть линию и топить против «Сампы».

А еще:

– Очень соблазнительной кажется ставка на непоражение «Интера» в дерби Италии. До кубковой игры с «Лацио» (1:2) у «нерадзурри» накопилось девять побед подряд. Запускать серию из поражений они явно не хотят, поэтому умрут в гостях у «Юве», лишь бы набрать очки и подползти к лигочемпионской тройке. Тем более, в Турине не все в порядке у Аллегри и Дибалы. Да и вообще «Юве» не очень убедителен в матчах с конкурентами в этом сезоне. 5 февраля, 22:45, непоражение «Интера» за 2,39.

Тот самый Бетман, когда зашло все:

Бетман. Камбэк «Реала» и еще 5 ставок, после которых вы наймете Диего Косту дворецким

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