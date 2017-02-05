Рекордный гол Лионеля Месси, победа «Челси» в дерби и другая магма дня

Англия

«Челси» подорвал «Арсенал» в дерби

После влета на «Эмирейтс» со счетом 0:3 в первом круге «Челси» включил форсаж, выдал 13-матчевую победную серию и подошел к дерби явным фаворитом. Продолжающему отбывать 4-матчевую дисквалификацию Арсену Венгеру стало плохо уже на 12-й минуте, когда Алонсо отправил Бельерина в нокаут (испанца заменили), а мяч в ворота. Худшим стартом было бы только удаление у «Арсенала», которое «канониры» зарабатывали на «Стэмфорде» в последних трех матчах. В этот раз обошлось.

Пропустив, «Арсенал» так и не пришел в себя, угрожая воротам Куртуа только после стандартов. Добил «канониров» в начале второго тайма феноменальный проход Азара.

В концовке Фабрегас забил бывшей команде после ошибки Чеха, нанеся «Арсеналу» пятое подряд поражение на «Стэмфорд Бридж». Гол Жиру в компенсированное время уже ничего не решал (3:1).

А еще:

Команды подали 23 угловых – лучший показатель в чемпионате с января 2016, когда игроки «Лестера» и «Тоттенхэма» расписали на 1 больше.

«Ливерпуль» загрызли в Халле

22 удара по воротам (5 в створ), 15 угловых, 72% владения мячом и очередное поражение – таков улов «Ливерпуля» в гостевой игре против царапающихся за выживание «тигров». Команда Клоппа сделала ставку на быстрый гол, но «Халл» классно оборонялся, постепенно наладив кроме круговой обороны и контратакующие диверсии. В конце первого тайма успех команде Марко Силвы принес угловой, после подачи которого самым расторопным оказался сенегалец Н'Диайе.

Во втором тайме «красные» прибавили в скорости, но кроме бестолковых фланговых навесов, с которыми легко справлялись фактурные защитники «Халла», ничего не предлагали. Ближе к концу матча мерсисайдцы устали, у «тигров» появилось пространство, и еще один сенегалец Ниасс, несколько лет назад забивавший за московский «Локомотив», вышел 1 на 1 с Миньоле и забил первый мяч в АПЛ – 2:0.

«Ливерпуль» не может выиграть уже 5 матчей подряд и, похоже, поборется лишь за попадание в зону Лиги чемпионов. У «Халла» с такой игрой хорошие шансы выкарабкаться из зоны вылета.

А еще:

В четырех матчах под руководство Марко Силвы «тигры» набрали 7 очков. Столько же в активе «Халла» значилось за 18 предыдущих матчей до его назначения.

«Ливерпуль» впервые за 60 лет не выиграл в пяти матчах с начала года.

«Тоттенхэм» чуть не упустил победу над «Мидлсбро»

Лондонцы рвали «Боро» весь матч. Уже на пятой минуте активный Сон с 12 метров пальнул в Вальдеса, чуть позже Алдервейрелд зарядил в штангу, а под конец тайма гол Кейна был отменен из-за спорного офсайда. Гости не выдержали на исходе часа игры, когда Эспиноса срезал в штрафной Сона и Кейн четко реализовал пенальти.

До конца матча хорошие возможности прошляпили Деле Алли, Эриксен и Кейн, за что чуть не отгребли в компенсированное время. Де Рон не попал в ворота с пары метров после навеса в штрафную Льориса.

А еще:

«Тоттенхэм» выиграл седьмой матч подряд на «Уайт Харт Лейн» в АПЛ, повторив серию 2006 года. «Шпоры» единственная команда в АПЛ, которая в этом сезоне не проигрывала на своем поле.

А еще в Англии:

«Эвертон» и «Борнмут» сыграли в хоккей (ливерпульцы выиграли со счетом 6:3). Лихачил Ромелу Лукаку, сначала натанцевавший на хет-трик (300-й в истории АПЛ), а затем положивший еще один мячик.

«Сандерленд» растерзал в гостях «Кристал Пэлас» (4:0). Дубль на счету Джермейна Дефо.

Маноло Габбьядини хватило 12 минут, чтобы забить первый мяч за «Саутгемптон», но после этого «святые» пропустили в ответ 3 от «Вест Хэма».

Испания

«Барселона» легко уложила «Атлетик»

Луис Энрике оставил в запасе Суареса, без которого каталонцы долго запрягали. Но потом проснулся Неймар, прокатился по левому флангу и выложил мяч на линию вратарской так, что не промазал даже Алькасер. Баски очень старались, нанеся в первом тайме 7 ударов по воротам каталонцев – больше, чем любая другая команда в этом сезоне. Регулярно чудил Пике, которого Луис Энрике убрал в перерыве, когда счет уже был 2:0. Месси положил очередного красавца со штрафного.

Во втором тайме Алеш Видаль возомнил себя Суаресом, примчался с правого фланга в штрафную «Атлетика» и уложил мяч в уголок. После этого баски сдались (3:0).

А еще:

Месси побил рекорд «Барселоны» по голам со штрафных. Теперь у него 27 мячей, на 1 больше, чем у Роналда Кумана.

«Барселона» первой из команд Топ-5 в этом сезоне достигла отметки в 100 голов во всех турнирах.

В начале второго тайма у каталонцев состоялась вынужденная замена из-за сильнейшего рассечения Рафиньи.

Торрес прервал серию неудач «Атлетико» дублем

Перед игрой с «Леганесом» команда Симеоне не выигрывала на протяжении четырех матчей, поэтому со старта закатала «огурцов» в штрафную. На 15-й минуте мадридцы заработали пенальти, но Гризманн уже в третий раз в сезоне не переиграл вратаря – промах француза подчистил успевший первым на добивание Торрес. В начале второго тайма Фернандо удрал от защитников в контратаке, оформил дубль и победу для «Атлетико» (2:0).

А еще:

Второй гол Торреса стал для него сотым за «Атлетико» в Примере.

А еще:

«Эспаньол» обыграл на выезде «Малагу» (1:0), которой не проигрывает в чемпионате в десяти матчах подряд.

Несчастная «Валенсия» позорно проиграла дома «Эйбару» (0:4). В ворота «летучих мышек» был назначен восьмой пенальти в сезоне.

Матч «Реала» в воскресенье против «Сельты» не состоится из-за штормового предупреждения в Галисии.

Италия

Мертенс и Гамшик поглумились над «Болоньей»

В единственном субботнем матче Серии А «Наполи» вел в гостях против «Болоньи» со счетом 2:0 уже на шестой минуте. Не помогло хозяевам вернуться в игру ни удаление Кальехона, боднувшего соперника, ни назначенный пенальти в ворота Рейны – Пепе угадал, куда пробьет Дестро. Вскоре составы уравнялиcь, а неаполитанцы продолжили утюжить несчастную «Болонью». Мертенс стал первым легионером в Серии А, трижды за сезон оформлявшим хет-трик. Три мяча сопернику отгрузил и Гамшик. Особенно хорош был последний мяч Марека.

«Наполи» выиграл со счетом 7:1 и теперь на 3 очка отстает от «Ювентуса», у которого две игры в запасе.

А еще:

Никогда прежде не забивавший 3 мяча в одном матче Серии А Гамшик довел количество голов в карьере до 100.

Германия

Дортмундцы взяли реванш у «Лейпцига» за поражение в первом круге

«Боруссию» сильно критикуют в этом сезоне в основном за неудачную игру в обороне, поэтому матч против одного из лидеров имел большое значение для тренера Тухеля. 35 минут соперники играли без ворот, наворачивая друг другу по ногам. А потом у дортмундцев прошла лихая контратака: 19-летний Дембеле пронесся правым флангом быстрее «Сапсана» и выложил мяч на голову Обамеянгу – 1:0.

Во втором тайме «Лейпциг» слишком вежливо стучался в штрафную соперника, тогда как «Боруссия» пилила соперника на контратаках. Один только Ройс не использовал 3 выхода 1 на 1 с вратарем, за что команда Тухеля чуть не поплатилась на последней минуте матча. Паласиос ворвался после проникающего паса в штрафную, катнул мяч мимо вратаря, но лайнсмен поднял флажок.

А еще:

Беспроигрышная серия «Боруссии» на своем поле в Бундеслиге продлилась до 30 матчей.

«Шальке» оборвал победную серию «Баварии»

Команды стартовали очень резво. На девятой минуте Левандовский после паса Видаля технично перебросил вратаря, но уже через 4 минуты Налдо со штрафного прошил стенку и Нойера, сравняв счет. Теперь в Бундеслиге не осталось команд, которые не пропускали в этом сезоне после прямого удара со штрафного.

Вместо того чтобы сыграть 4:4 и повеселить народ, команды после обмена голами заиграли осторожнее. Мюнхенцы владели инициативой, но самые реальные моменты создали только в последние 10 минут матча. Хаби Алонсо пальнул над перекладиной, а Мартинес пробил с нескольких метров рядом со штангой. «Бавария» сыграла вничью 1:1 и прервала серию из семи побед подряд в Бундеслиге.

А еще:

Вышедший на замену на 77-й минуте Филипп Лам провел 500-й матч за «Баварию» во всех турнирах.

Налдо стал пятым игроком после Андрея Воронина, Йилдирая Баштюрка, Мохамеда Зидана и Маркуса Фельнера, который забил «Баварии» за 3 команды.

А еще в Германии:

Cохранить пятое место «Герте» помог гол японца Генки Харагути в ворота «Ингольштадта» на 59-й секунде. Больше команды не забивали.

«Кельн» дожал «Вольфсбург» в конце матча. Единственный мяч с пенальти провел лучший бомбардир команды Антуан Модест.

А еще во Франции:

«Монако» подтвердил статус самой результативной команды Топ-5 (68 голов в L-1), разгромив со счетом 3:0 и сбросив на третье место «Ниццу». Монегаски благодаря дублю Фалькао и голу Жермена взяли реванш у «орлят» за поражение в первом круге со счетом 0:4.

ПСЖ обыграл на выезде «Дижон» (3:1) и парижане теперь вторые с отставанием в 3 очка от «Монако». Один из мячей на счету Кавани, который лидирует с 22 мячами в споре бомбардиров.

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