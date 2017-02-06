Магия «Ювентуса», разгром от «МЮ», дубль бразильца из «Сити» и другие чудеса воскресенья

Англия

«МЮ» побеждает чемпиона, но не слезает с шестого места

Клаудио Раньери выставил самых сильных парней, которые были готовы – за исключением Леонардо Ульоа, публично пославшего тренера, поспрошавшегося с фанатами и не проданного в зимнее трансферное окно. В первом тайме обе команды гоняли вату, единственным опасным моментом было предупреждение Маты – испанец срубил Варди на фланге и подсел на желтый цвет. На 42-й минуте Генрих Мхитарян удрал от полузащиты, сбежал к воротам Шмейхеля и послал мяч в сетку.

Прошло еще 70 секунд, и Ибрагимович замкнул прострел с правого фланга Рэшфорда и стал самым возрастным футболистом, забивавшим 15 мячей в АПЛ – 2:0, «Лестер» не знал, как справиться с этим «МЮ».

Пока «лисы» думали, как отыграть два мяча, гости почти сразу забили третий – Мхитарян сыграл в стенку с Матой, Хуан нацепил сомбреро и запулил третий мяч в ворота действующего чемпиона Англии. 0:3 – «Лестер» в одном балле от зоны вылета и не побеждает уже в пятом матче подряд.

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Новичок «Сити» выгрыз три очка для Пепа

Хосеп Гвардиола снова выбрал Габриэла Жезуса в качестве наконечника атаки и не прогадал. На старте игры он примчал в чужую штрафную к безумию, которое сотворил Лерой Сане, и послал ничейный мяч в сетку – 1:0. «Ман Сити» натурально возил валлийцев по газону и не отправил пару голов в ворота «Суонси» только благодаря Фабианскому. Польский голкипер спас хозяев после отличного штрафного Яя Туре и внимательно смотрел за 10 ударами от «горожан».

Во втором тайме «лебеди» включили высокий прессинг, задавили им Вилли Кабальеро (Клаудио Браво снова остался на лавке) и соорудили пару моментов, но голов им это не принесло. На 81-й минуте Гильфи Сигурдссон нашел шанс у чужой штрафной и хорошенько положил низом издали – 1:1, у «Сити» уплывали три очка, которые они все время выжимали на «Этихаде». За две минуты до финиша Габриэл Жезус выпрыгнул за верховым мячом, скинул его в створ и добил после отраженного удара Фабианского – 2:1, новый Роналдо спас победу для голубого «Манчестера».

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Германия

«Аугсбург» защекотал бременцев до смерти

Матч 10-й и 15-й команды чемпионата Германии внезапно выдался очень увлекательным. Сначала Теодор Гебре Селассие из «Вердера» сотворил гол после скидки головой. Пока телевидение повторяло его классные действия, соперник нашел мяч в чужой штрафной, и Жонатан Шмид сравнял счет. «Бремен» поймал пенальти в середине второго тайма и вновь перевернул игру, но потом кореец Ку сравнял счет после навеса с правого фланга, а через шесть секунд после окончания самого-самого добавленного времени матча Рауль Бобадилья подловил защитников и выиграл этот матч для «Аугсбурга». 3:2 – команда Мануэля Баума осталась на 10-м месте в Бундеслиге, но не потеряла яиц в глазах болельщиков.

А еще в Германии:

«Айнтрахт» долго возился с последней командой чемпионата, но все же закатил два мяча после перерыва в ворота «Дармштадта» – 2:0, франкфуртский клуб все еще на третьем месте в Бундеслиге.

Италия

«Ювентус» прибил «Интер» в Дерби Италии

Массимилиано Аллегри выставил схему с четырьмя защитниками и приучает к ней основной состав «Ювентуса». Туринцы создали момент уже на второй минуте, но Ханданович потащил мяч после пушечного удара Дибалы. «Интер» перевел игру к штрафной Буффона, пару раз смачно чпокнул по воротам «бьянконери» и не забил. Хуан Куадрадо пробуровил правый фланг, отлично подкормил Марио Манджукича кроссами, но доставил мяч в сетку сам. После подбора с углового колумбиец жахнул по воротам издали и принес «Ювентусу» победу.

1:0 – хозяева сотворили еще несколько эпизодов в штрафной «Интера» и не дали соперникам подойти к своей игре. После матча Мауро Икарди со злости пнул мяч в сторону арбитра, но Никола Риццоли точно был не при чем, «Юве» закономерно сильнее.

А еще:

А еще в Италии:

«Лацио» сошел с ума и нашвырял «Пескаре» шесть мячей. Марко Пароло сделал дубль за 14 минут, римляне пропустили от Бенали и Бругмана до перерыва, а потом включились по-настоящему. Пароло сделал хет-трик, Бальде Кейта и Чиро Иммобиле присоединились к веселью, а потом Марко исполнил четвертый мяч. 6:2 – «Лацио» остался в гонке за Лигой чемпионов.

У «Милана» впервые вышел в старте Жерар Деулофеу, но это не принесло команде собранности в нападении. «Россонери» попались на 11-метровом в середине второго тайма, пропустили от Муриэля, вроде бы добавили агрессии в атаке, но все равно не выжали ничего. «Милан» проиграл четвертый матч подряд и рухнул обратно на восьмое место в Серии А.

Испания

«Севилья» не выиграла у «Вильярреала», но осталась на третьем месте

Хозяева придумали голевой шанс уже на 40-й секунде – Йоветич рухнул в штрафной после паса Бен Йеддера, но арбитр не увидел в фоле пенальти. «Вильярреал» ответил наскоком Адриана Лопеса и дальним ударом со стандарта и не очень грустил из-за того, что андалусийцы чаще владеют мячом. После перерыва хозяева нашил 11-метровый в падении Витоло на углу штрафной, но Самир Насри ужасно пробил в угол и подарил героический сэйв Асенхо. Красно-белые даже забили после скидки на Бен Йеддера, но француз оказался в миллиметровом офсайде и оставил «Севилью» без победы. 0:0 – клуб Хорхе Сампаоли все еще гонится за «Реалом» и «Барсой».

А еще в Испании:

«Реал Сосьедад» чуть не проиграл, но быстро забил три мяча после получаса игры и прикончил «Осасуну» – 3:2.

Маленький «Алавес» накидал четыре мяча хихонскому «Спортингу» (два – с точки) – 4:2. Ласина Траоре положил первый гол в Испании, но это не принесло счастья его клубу.

А еще во Франции:

Игроки «Лиона» пропустили дважды в начале игры с «Сент-Этьеном», ничего не создали за оставшееся время и со злости пошли в драку с соперником. Арбитр удалил Геззаля и Толиссо, а Ляказетт после матча заговорил о возможном трансфере. 0:2 – «Олимпик» пока на третьем месте, но «зеленые» в одном балле от них.

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