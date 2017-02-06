Полупрофессиональный футболист из Италии застрелил убийцу жены

Итальянец Фабио ди Лелло поквитался с человеком, сбившим насмерть его жену. Страшная катастрофа в семье футболиста-полупрофессионала произошла летом 2016 года, когда мужчина на автомобиле пересек перекресток на красный свет и протаранил мопед его жены. С тех пор Фабио выслеживал убийцу и расстрелял его на заднем дворе кафе в Васто (комунна в Италии), выставив затем в Facebook фотографию Рассела Кроу из фильма «Гладиатор».

После мщения футболист отправился на могилу супруги, оставил там пистолет и сдался полиции. Адвокат Ди Лелло рассказал The Telegraph, что его клиент находился в депрессии, но не планировал мстить: «У меня никогда не было впечатления, что он готовит вендетту. Я был ошеломлен. У него никогда не было опыта обращения с огнестрельным оружием».

Вероятно, Ди Лелло будет предъявлено обвинение в убийстве.

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