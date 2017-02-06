Джибриль Сиссе завершил карьеру и станет диджеем

Бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Франции окончательно покинул футбол. Сиссе, которому в августе исполнилось 35 лет, не смог вернуться в игру после того, как в конце 2015-го перенес операцию на бедре. Последнее время француз тренировался с «Осером». «Мне нравилось быть футболистом. Игра была частью моей жизни, и я хотел бы продолжать, но вынужден признать, что футбол для меня закончился.

Теперь я отдам себя музыке, моде и работе в Yahoo Sport. Вложу душу и сердце в карьеру диджея, продюсера и консультанта, а еще буду развивать свой бренд одежды», – рассказал Сиссе Yahoo Sports.

Француз выступал за «Ливерпуль», «Марсель», «Лацио» и «Кубань».

В составе «красных» француз в 2004/05 годах выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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