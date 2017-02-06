Гол вратаря из испанских низов от своих ворот, за который он обязан отблагодарить другого вратаря

Футболист по фамилии Сальва нанес решающий удар в матче против «Вильянуэво дель Пардильо». Его команда победила с минимальным счетом, а сам вратарь стал героем встречи: выстрелом от своих ворот он прошил голкипера соперника между ног. Сообщается, что в день матча дул сильный ветер, который помог Сальве сотворить шедевр.

«Посуэло Аларкон» и «Вильянуэво дель Пардильо» выступают в четвертом испанском дивизионе.

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