Eurosport
Гол вратаря из испанских низов от своих ворот, за который он обязан отблагодарить другого вратаря
Голкипер мадридского «Посуэло Аларкон» – монстр.
Футболист по фамилии Сальва нанес решающий удар в матче против «Вильянуэво дель Пардильо». Его команда победила с минимальным счетом, а сам вратарь стал героем встречи: выстрелом от своих ворот он прошил голкипера соперника между ног. Сообщается, что в день матча дул сильный ветер, который помог Сальве сотворить шедевр.
- «Посуэло Аларкон» и «Вильянуэво дель Пардильо» выступают в четвертом испанском дивизионе.
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