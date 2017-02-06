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Гол вратаря из испанских низов от своих ворот, за который он обязан отблагодарить другого вратаря

Гол вратаря из испанских низов от своих ворот, за который он обязан отблагодарить другого вратаря
Eurosport

1 час назад

Голкипер мадридского «Посуэло Аларкон» – монстр.

Футболист по фамилии Сальва нанес решающий удар в матче против «Вильянуэво дель Пардильо». Его команда победила с минимальным счетом, а сам вратарь стал героем встречи: выстрелом от своих ворот он прошил голкипера соперника между ног. Сообщается, что в день матча дул сильный ветер, который помог Сальве сотворить шедевр.

  • «Посуэло Аларкон» и «Вильянуэво дель Пардильо» выступают в четвертом испанском дивизионе.

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