Клуб из подземелья Аргентины нанес на новую джерси логотипы 50 спонсоров

Клуб пятого аргентинского дивизиона «Сентенарио» (Неукен) представил комплект новой игровой формы.

Джерси поражает количеством спонсоров на ней. Клуб нанес изображения 50 логотипов компаний, которые связаны с ним партнерскими соглашениями.

«Каждый спонсор заплатил столько, сколько смог, и мы старались выделить им самое выгодное место на форме. Некоторые фирмы оказались на футболке не за деньги. Например, один из спонсоров подарил нам квадроцикл», – приводит слова президента клуба Густаво Гомеса Goal.

В прошлом сезоне на форме «Сентенарио» было 34 логотипа спонсоров.

Возможно, на джерси клуба можно рассмотреть его эмблему, но это неточно.

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