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Футболки «Барселоны» с Лионелем Месси на спине стали самыми продаваемыми в 2016 году

Футболки «Барселоны» с Месси на спине стали самыми продаваемыми в 2016 году
Eurosport

13 мин. назад

Криштиану, ты взял «Золотой мяч», чемпионат Европы, Лигу чемпионов и много чего еще, но все равно проиграл.

Футболки «Барселоны» с фамилией Лионеля Месси на спине возглавили топ-8 джерси футболистов по продаваемости в сезоне-2016/17, сообщает The Sun.

Полностью список выглядит следующим образом:

1. Лионель МессиБарселона»)

2. Криштиану Роналду («Реал»).

3. Поль ПогбаМанчестер Юнайтед»)

4. Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»)

5. Месут ОзилАрсенал»)

6. Неймар («Барселона»)

7. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

8. Филиппе КоутиньоЛиверпуль»)

Лионель Месси

Среди клубов в 2016-м занял первую строчку «Манчестер Юнайтед»: в прошлом году манкунианцы продали 2,85 миллиона экземпляров.

Список самых успешных клубов по продаже формы:

1. «Манчестер Юнайтед» – 2,85 миллиона проданных футболок

2. «Реал» – 2,29 миллиона

3. «Барселона» – 1,98 миллиона

4. «Челси» – 1,65 миллиона

5. «Бавария» – 1,5 миллиона

6. «Арсенал» – 1,2 миллиона

7. «Ювентус» – 850 тысяч

8. «Ливерпуль» – 705 тысяч

9. «ПСЖ» – 685 тысяч

10. «Милан» – 650 тысяч

«Манчестер Юнайтед»
  • «Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2015/16 на пятом месте в чемпионате Англии.
  • Манкунианцы проиграли победителю чемпионата Англии «Лестеру» 15 очков.
  • В сезоне-2016/17 «Юнайтед» идет на шестом месте. Отрыв от «Челси» составляет 14 очков после 24 туров.

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