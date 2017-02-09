Футболки «Барселоны» с Лионелем Месси на спине стали самыми продаваемыми в 2016 году

Футболки «Барселоны» с фамилией Лионеля Месси на спине возглавили топ-8 джерси футболистов по продаваемости в сезоне-2016/17, сообщает The Sun.

Полностью список выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Барселона»)

2. Криштиану Роналду («Реал»).

3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

4. Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»)

5. Месут Озил («Арсенал»)

6. Неймар («Барселона»)

7. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

8. Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»)

Среди клубов в 2016-м занял первую строчку «Манчестер Юнайтед»: в прошлом году манкунианцы продали 2,85 миллиона экземпляров.

Список самых успешных клубов по продаже формы:

1. «Манчестер Юнайтед» – 2,85 миллиона проданных футболок

2. «Реал» – 2,29 миллиона

3. «Барселона» – 1,98 миллиона

4. «Челси» – 1,65 миллиона

5. «Бавария» – 1,5 миллиона

6. «Арсенал» – 1,2 миллиона

7. «Ювентус» – 850 тысяч

8. «Ливерпуль» – 705 тысяч

9. «ПСЖ» – 685 тысяч

10. «Милан» – 650 тысяч

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2015/16 на пятом месте в чемпионате Англии.

Манкунианцы проиграли победителю чемпионата Англии «Лестеру» 15 очков.

В сезоне-2016/17 «Юнайтед» идет на шестом месте. Отрыв от «Челси» составляет 14 очков после 24 туров.

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