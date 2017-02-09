AFP

Катар тратит почти 500 миллионов евро в неделю на подготовку к ЧМ-2022

Катар тратит почти 500 миллионов евро в неделю на подготовку к ЧМ-2022
Eurosport

10 мин. назад

Всего планируются траты в районе 187,2 миллиарда евро.

Министр финансов Катара Али Шариф Аль-Эмади сообщил, что страна тратит 468 миллионов евро в неделю на улучшение инфраструктуры к чемпионату мира-2022. Общий бюджет подготовки страны равен 187,2 миллиарда евро, сообщает Vice Sport.

Аль-Эмади сказал, что эти цифры охватывают не только стадионы, но и другие громадные и затратные проекты: дороги, аэропорт, госпитали, железнодорожные пути.

Он не считает, что ЧМ-2022 в Катаре будет самым дорогим «Деньги тратятся и на инфраструктуру – дороги и поликлиники – что лишь косвенно связано с футболом».

  • Бразилия использовала 10,3 миллиарда евро в рамках подготовки к ЧМ-2014.
  • Россия потратит к 2018 году 10 миллиардов евро.

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