Спорт-Экспресс
Ушел из жизни Виктор Чанов
Экс-голкиперу сборной СССР было 57 лет.
Чанов скончался в среду вечером. За несколько недель до смерти экс-вратарь подвергся нападению. 20 января неизвестные остановили автомобиль Чанова и нанесли экс-футболисту многочисленные травмы, повлекшие черепно-мозговую травму.
На следующий день Чанов перенес сложную операцию, сообщает «Спорт-Экспресс».
- Чанов родился в 1959 году в Донецке. С 1978 по 1981 гг. выступал за «Шахтер», затем провел девять лет в киевском «Динамо».
- За сборную СССР вратарь сыграл 21 матч.
- Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР и обладатель Кубка обладателей кубков с «Динамо».
- Виктор – младший брат Вячеслава Чанова, который на протяжении долгих лет работал в ЦСКА, а в январе 2017 года стал тренером вратарей в тульском «Арсенале».
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