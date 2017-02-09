Спорт-Экспресс

Ушел из жизни Виктор Чанов

Ушел из жизни Виктор Чанов
Eurosport

1 час назад

Экс-голкиперу сборной СССР было 57 лет.

Чанов скончался в среду вечером. За несколько недель до смерти экс-вратарь подвергся нападению. 20 января неизвестные остановили автомобиль Чанова и нанесли экс-футболисту многочисленные травмы, повлекшие черепно-мозговую травму.

На следующий день Чанов перенес сложную операцию, сообщает «Спорт-Экспресс».

  • Чанов родился в 1959 году в Донецке. С 1978 по 1981 гг. выступал за «Шахтер», затем провел девять лет в киевском «Динамо».
  • За сборную СССР вратарь сыграл 21 матч.
  • Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР и обладатель Кубка обладателей кубков с «Динамо».
  • Виктор – младший брат Вячеслава Чанова, который на протяжении долгих лет работал в ЦСКА, а в январе 2017 года стал тренером вратарей в тульском «Арсенале».

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