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Экс-игрок «Реала» записал рэп-сингл

Экс-игрок «Реала» записал рэп-сингл
Eurosport

25 мин. назад

Ройстон Дренте начал сольную карьеру.

Дренте записал сингл Paranoia под псевдонимом Roya2Faces. Продюсером сингла выступил JiandroBeats.

  • Ранее Дренте участвовал в рэп-проектах, но сольный сингл выпустил впервые.
  • 29-летний вингер выступал за «Реал» с 2007 по 2012 годы.
  • В 2013-м он провел 6 матчей за «Аланию».
  • Последним клубом Дренте был «Бани-Яс» из ОАЭ.
  • Футболист с лета 2016 года находится в статусе свободного агента.

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