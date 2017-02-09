Eurosport
Экс-игрок «Реала» записал рэп-сингл
Ройстон Дренте начал сольную карьеру.
Дренте записал сингл Paranoia под псевдонимом Roya2Faces. Продюсером сингла выступил JiandroBeats.
- Ранее Дренте участвовал в рэп-проектах, но сольный сингл выпустил впервые.
- 29-летний вингер выступал за «Реал» с 2007 по 2012 годы.
- В 2013-м он провел 6 матчей за «Аланию».
- Последним клубом Дренте был «Бани-Яс» из ОАЭ.
- Футболист с лета 2016 года находится в статусе свободного агента.
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