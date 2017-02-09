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После смерти Виктора Чанова полиция Киева завела дело по статье «Умышленное убийство»

После смерти Чанова полиция Киева завела дело по статье «Умышленное убийство»
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47 мин. назад

Судебно-медицинская экспертиза установит причины смерти экс-голкипера сборной СССР.

Об этом сообщил начальник Деснянского управления полиции Киева Александр Косовский.

«Предварительно установлено, что мужчину без сознания 21 января 2017 в 10 часов доставила в медицинское учреждение скорая из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты.

Пациенту с тяжелым диагнозом оказывалась необходимая медицинская помощь, все время он был без сознания. Вчера вечером медики констатировали смерть бывшего футболиста.

По факту смерти мужчины начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», – цитирует Косовского официальный сайт национальной полиции Киева.

Невестка экс-вратаря Ирина Чанова опровергла информацию об избиении Виктора Чанова в фейсбуке.

  • Виктор Чанов ушел из жизни 8 февраля.
  • Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что за несколько недель до смерти экс-вратарь подвергся нападению.

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