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Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри: «Подам в суд из-за слухов о переговорах с «Ювентусом»

Сарри: «Подам в суд из-за слухов о переговорах с «Ювентусом»
ForzaJuve.ru

59 мин. назад

Итальянец настроен решительно.

Главный тренер «Наполи» резко отреагировал на слухи СМИ, согласно которым летом он станет новым тренером «Ювентуса». «СМИ говорят, что я уже встречался с представителями «Ювентуса». Поговорю с адвокатами. Посмотрим, есть ли здесь почва для судебного разбирательства, потому что это абсолютная ложь. Я не могу комментировать что-либо по данному поводу. Не имеет никакого смысла говорить о вещах, призванных лишь дестабилизировать команду», – сказал Сарри Football Italia.

«Я принимаю решение Сарри отказаться комментировать мою новость, но я буду стоять на том, что написал. Повторюсь, встреча между Сарри и «Ювентусом» имела место, но я написал, что вероятность увидеть Маурицио у руля «бьянконери» крайне мала. Это была просто ознакомительная встреча, призванная узнать о намерениях Сарри, поскольку Аллегри очень прельщает возможность уехать в Премьер-лигу, по этой причине он может покинуть «Ювентус» летом», – заявил опубликовавший новость журналист Il Tempo Алессандро Аустини.

  • Сарри возглавил «Наполи» в июне 2015 года.
  • Неаполитанцы идут в Серии А-2016/17 третьими, уступаю «Ювентусу» 9 баллов.

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