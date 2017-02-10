Антибетман. «Лацио» разорвет «Милан» и еще 5 тупых ставок, которые заставят взять микрокредит

Англия. «Суонси» – «Лестер» (12 февраля, 19:00 мск)

Ставка: «Суонси» с форой 0 за 1,65

Лузеры Раньери слили четыре матча подряд с общим счетом 0:10, а затем еле-еле прошли середняка Чемпионшипа «Дерби Каунти». Видимо, «Лестеру» так понравилось играть с обитателями первой лиги, что чемпионы Англии поставили новую цель на этот сезон – спуститься на этаж ниже.

Чтобы справиться с задачей, нужно обязательно проигрывать конкурентам. Например, влететь «Суонси» в гостях. И неважно, что «лебеди» пропустили больше всех в АПЛ и идут на втором месте с конца по очкам, набранным дома. Главное, что на «Лестере» уже стоит крест.

Можно ставить на валлийцев с нулем – тогда риска вообще никакого. Смело идите ва-банк.

Англия. «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» (11 февраля, 20:30)

Ставка: тотал больше 2.5 за 1,87

У гостей два пропущенных в АПЛ в 2017 году. У хозяев за этот же период накопилось всего две встречи, когда они забили больше одного мяча («Сандерленд» и «Суонси» – команды со дна).

Все указывает на то, что «Тоттенхэм» либо победит со счетом 1:0, либо сыграет 1:1 (как в первом круге), но опытный спортбеттер знает: иногда стоит сыграть против тренда. Сейчас – тот самый случай. Нужно просто наобум взять большой тотал: мало ли, начнется перестрелка? Футбол ведь непредсказуем.

Англия. «Арсенал» – «Халл Сити» (11 февраля, 15:30)

Ставка: «Халл» не забьет за 1,94

Все знают, что «канониры» в блестящей форме. 0 очков в двух последних матчах, разница голов 2:5, падение на четвертое место – Арсен Венгер четко следует инструкциям по непопаданию в ЛЧ на следующий сезон.

«Арсенал» хорош на всех участках газона, но надежнее всего лондонцы работают в защите: зрители на «Эмирейтс» уже полтора месяца не видели сухарей в рамках АПЛ. Но теперь все будет иначе, потому что соперник – отстрелявшийся «Халл», который полностью удовлетворен четырьмя очками в матчах с «МЮ» и «Ливерпулем».

Вывод: вежливые гости не то что не забьют, они даже не потревожат Петра Чеха дальними ударами. А зачем им напрягаться? Лучше сберечь силы на игру с «Бёрнли», которая пройдет 25 февраля. Жаль, что выделили так мало времени на подготовку – удивительно, как английские команды выдерживают столь интенсивный ритм.

Италия. «Лацио» – «Милан» (13 февраля, 22:45)

Ставка: «Лацио» выиграет за 1,70

После трех подряд минимальных поражений «Милан» додушил «Болонью» вдевятером, но это ничего не значит – всего лишь обычное везение. По факту «россонери» остались теми же безвольными, безыдейными и безобразными неудачниками, которыми были неделю назад, когда дарили три очка «Сампдории» на «Сан-Сиро».

«Лацио» однозначно победит. «Орлы» в этом сезоне очень классно играют с грандами: целое одно очко против «Юве», «Милана», «Интера», «Ромы» и «Наполи». К тому же хозяева явно на кураже: в предыдущем туре они заколотили шесть голов в ворота великой «Пескары». Выбор сделан: «Лацио» возьмет три очка, а вы – деньги (но это не точно).

Германия. «Ингольштадт» – «Бавария» (11 февраля, 17:30)

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2,09

Карло Анчелотти очень добрый и спокойный человек. Говорят, он никогда не сердится и не повышает голос. Его команды тоже бесконечно гуманны: однажды Карло вел в финале Лиги чемпионов 3:0, но, чтобы не расстраивать чужих болельщиков, благородно отдал победу английской команде. Анчелотти – истинный джентльмен. Странно, что после того знаменитого поступка его не наградили рыцарским титулом.

«Бавария» под управлением Анчелотти тоже стала очень доброй. Подумаешь, потеряли очки с «Шальке». С кем не бывает? Что теперь, злиться что ли? Нет, лучше пожалеть маленький бедненький «Ингольштадт», ведь им и так тяжело живется с непроизносимым названием, так еще и в таблице они идут предпоследними. Не стоит их громить. Верим в доброту Карло и ставим на маленький тотал.

А еще:

– «Атлетико» и «Сельта» – невероятно результативные команды. Мадридцы, если вычеркнуть матчи с «Гранадой» и «Хихоном», обычно забивают дома один-два мяча. «Сельта» в четырех гостевых матчах из девяти вообще закатила нуль. В сумме эта аналитика приводит к классическому большому тоталу. Три гола минимум. Верняк. 12 февраля, 22:45.

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