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17 человек погибли в результате давки на матче в Анголе

17 человек погибли в результате давки на матче в Анголе
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По меньшей мере 60 фанатов пострадали.

Трагедия произошла во время матча чемпионата страны между «Санта Ритой» и «Рекреативо». Поклонники команд, скопившиеся у одного из входов на трибуны, устроили давку, в результате чего 17 фанатов оказались затоптаны, а еще по меньшей мере 60 получили травмы разной степени тяжести, сообщает AP.

Генеральный директор больницы провинции заявил, что из поступивших, семь находятся в критическом состоянии.

Президент «Санта Риты» Доминго Дзонали прокомментировал произошедшее: «Люди здесь любят футбол и многие хотели попасть на матч, но полиция не справилась с потоком людей вне стадиона».

  • Случившееся не помешало командам доиграть матч, который завершился победой «Рекреативо» – 1:0.

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