Рождение в море, обвинение в изнасиловании и еще 3 жутких приключения футболистов-беженцев

Невен Суботич

«Кёльн», 28 лет

Кем был:

Арендованный у «Боруссии» защитник родился в сербской семье на территории современной Боснии и Герцеговины. После отделения от Югославии страна увязла в этнической гражданской войне, и, чтобы избежать неприятных последствий, Суботичи уехали в Германию. Семья обосновалась в маленьком городке Шемберг, где пятилетний Невен получил официальный статус беженца. Когда парню исполнилось 10, война закончилась. Подошло к концу и разрешенное время пребывания на территории Германии.

Суботичи отправились к родственникам в США. Футбол поменялся на соккер, но от этого Невен игру с мячом любить меньше не стал. В Германии он несколько лет тренировался в местной детской команде и продолжил развивать навыки в Штатах. Невен настолько прокачал уровень, что получил предложение сразу от трех сборных: Боснии и Герцеговины, США и Сербии. Суботич сыграл 12 матчей на молодежном уровне за американцев, но в качестве национальной команды выбрал Сербию.

Кем стал:

Защитник больше 10 лет назад вернулся в Германию, где провел всю профессиональную клубную карьеру. Здесь Суботич основал благотворительный фонд и помогает африканским детям – игроком «Боруссии» потрачено порядка полумиллиона евро на добрые дела.

Сейдо Берахино

«Сток Сити», 23 года

Кем был:

Когда Сейдо исполнилось четыре года, на войне убили его отца. Через несколько лет мама, брат и сестры парня покинули Бурунди, чтобы получить убежище в Англии, а мальчика приютили друзья семьи из соседней Танзании. Спустя два года маме, наконец, предоставили официальный статус беженца, и Сейдо прилетел к ней в Бирмингем.

10-летний парень приземлился в Англии и потерялся в аэропорту: говорил он только по-французски, связи с мамой не было. Напуганного Берахино приняли представители иммиграционной службы. Когда мама его все-таки нашла, англичане потребовали пройти тест ДНК, чтобы убедиться в родственной связи мальчика и женщины. Процедура заняла два месяца, и все это время Сейдо не мог воссоединиться с семьей.

Кем стал:

Через год Берахино пришел в академию «Вест Бромвича». Он быстро выучил язык и с 16 лет гонял по молодежным сборным Англии. Сейчас Сейдо 23, и пока его лихорадит: то он попадется на вождении в пьяном виде, то откроет благотворительный фонд. Но ошибки Берахино признает. Мама, которая до сих пор живет с ним, стабильно выбивает из сына дурь.

Мохаммед Джадду

«Арминия» U19, 19 лет

Кем был:

Джадду считался самым талантливым юниором Сирии и выступал за сборную до 17 лет. Во время тренировочных сборов команды над игроками нередко пролетали боевые снаряды. Мохаммед вживую наблюдал за столкновениями двух армий, и такая жизнь ему казалась ненормальной: «Я был до смерти напуган. Когда все-таки рассказал родителям, что происходит в тренировочном лагере, они сразу же запретили мне играть». Спортивная федерация не тратила время на уговоры и моментально поставила ультиматум: либо возвращайся в команду, либо пожизненная дисквалификация. Но наказание могло быть еще более серьезным: Джадду рано или поздно призвали бы в армию. «Мне бы пришлось взять в руки оружие и стать убийцей своего народа», – делится главной причиной отъезда Мохаммед.

Вместе с отцом и дядей он отправился в Турцию, чтобы оттуда незаконно попасть в Италию. Семья Джадду плыла на катере, в котором сидело в два раза больше человек, чем разрешено для безопасного движения. Спустя шесть часов судно начало тонуть. Мужчинам пришлось выбрасывать багаж и выгребать воду руками; так продолжалось пять дней, пока пассажиров-нелегалов не спасла итальянская береговая охрана. Джадду, его отца и дядю выкинули на берегу Сицилии. На последние деньги они отправились в Милан, а оттуда – в мюнхенский центр для беженцев.

Кем стал:

Долгое время Джаду не мог подписать контракт ни с одним клубом из-за проблем с документами. В мае прошлого года все детали были улажены, и на талантливого плеймейкера вышла «Арминия» из Билефельда. Клуб сразу же предоставил игроку квартиру возле стадиона, где должна воссоединиться семья Мохаммеда: в феврале из Сирии приедут мама и младшие братья. Джаду носит футболку с седьмым номером, зачесывает волосы как Криштиану Роналду и мечтает сыграть за мадридский «Реал». Пока же 19-летний сириец выступает в дубле «Арминии» и его ближайшая цель – пробиться в главную команду.

Юсуфа Яффа

Без клуба, 20 лет

Кем был:

История этого парня полна судебных приключений. Восемь лет назад он вместе с отцом уехал из Гамбии в Италию. Подав запрос на убежище, Юсуфа сказал, что его документы пропали в дороге. Итальянские служащие записали данные со слов молодого парня без разбирательств. Через несколько месяцев Яффа попал в молодежную команду «Милана». Отыграв год на Апеннинах, парень принял предложение «Айнтрахта» и уехал в Германию. Там он и вляпался в неприятности.

Новые партнеры по команде Карлос Самбрано и Лукас Пиазон позвали Яффу на вечеринку, чтобы он побыстрее влился в коллектив. Там Юсуффа познакомился с 19-летней девушкой. Через несколько часов она позвонила в полицию и заявила, что ее изнасиловали. Задержав новичка «Айнтрахта», полицейские обнаружили нестыковки в дате рождения игрока. По документам Юсуфе было 18, а по профилю в фейсбуке – 28. Положение Юсуфы явно ухудшилось – всплывшая информация про переписанный возраст грозила печальными последствиями. Если докажут, что Яффе 28, то судить его будут не как тинейджера, а как взрослого человека. «Айнтрахт» внес 100 тысяч евро залога, чтобы футболиста отпустили, но от игровой практики отстранил. Яффе предстояли судебные разбирательства по двум делам: изнасилование и махинации с возрастом.

В итоге Юсуфа вышел сухим из воды. Сначала обследование его костей показало, что возраст Яффы колеблется от 18 до 22 лет. Это подтвердило информацию, которую он предоставил по прибытии в Италию. После этого последовало и удачное завершение дела об изнасиловании. Девушка отказалась от судебного процесса, после того как его выпустили под залог.

Кем стал:

В январе Яффу прогнал даже «Дуйсбург» – команда третьего уровня Германии. Резюме вряд ли позволит парню найти хорошую работу и стать героем футбола.

Рио Мавуба

«Лилль», 32 года

Кем был:

В свидетельстве о рождении Рио Мавуба в графе места появления на свет указано море. Родители Мавуба бежали из окутанной войной Анголы, беременная мать родила прямо на корабле, из-за чего парень еще 20 лет оставался без гражданства. Семья из 14 человек (родители и 12 детей) высадилась во Франции.

Через два года умерла мама, а когда Рио было 13, ушел из жизни отец, который в 74-м съездил на ЧМ в составе сборной Заира. Мавуба чувствовал гены и понимал, что только футбол может его спасти.

Кем стал:

С тех пор он выиграл Лигу 1 в составе «Лилля», получил звание самого дружелюбного игрока Франции и превзошел достижение отца: не просто съездил на мундиаль, а сыграл там.

Рио не забывает про многочисленных братьев и сестер и постоянно им помогает: «Я никогда от них не откажусь. Я строю уже собственную семью, но все равно всегда буду помогать родственникам, хоть их и много». Кроме того, Мавуба открыл дом для детей-сирот в Киншасе. Сейчас там проживают около 30 детей, потерявших родителей.

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