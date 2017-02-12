Дубль Мане за 138 секунд, гол Санчеса рукой, дикая травма Видаля и другой хоррор дня

Англия

«Ливерпуль» припечатал «Тоттенхэм»

После возвращения с Кубка Африки Мане и восстановления Коутиньо неубедительный в последних матчах «Ливерпуль» вновь в огне. «Шпоры», у которых был хороший шанс возвыситься над группой преследователей «Челси», достойно отбивались на «Энфилде» лишь в первые 15 минут, пока сенегалец не раздолбал лондонскую защиту вдребезги за 138 секунд.

Нечто похожее с командой Почеттино случилось в середине января, когда «Манчестер Сити» выстрелил дуплетом в начале второго тайма. Если тогда «шпоры» вернулись в игру и вырвали ничью, то «Ливерпуль» не дал лондонцам ни шанса. Мане еще в первом тайме подал заявку на хет-трик – Льорис парировал его удар, а следом достал мяч после щелчка из пределов штрафной Коутиньо. До перерыва «Ливерпуль» нанес восемь ударов в створ ворот «Тоттенхэма» – худший показатель «шпор» с 2004 года.

Во втором тайме «красные» продолжили шабаш, но мяч не шел в ворота, а «Тоттенхэм» огрызался исключительно стандартами Эриксена, палившего на трибуну. Лондонцы проиграли 0:2 и остались на втором месте, опережая идущий шестым «МЮ» всего на два очка.

А еще:

Маурисио Почеттино дважды обыгрывал «Ливерпуль», когда руководил «Саутгемптоном», но ни разу после того как возглавил «Тоттенхэм» (7 матчей).

«Ливерпуль» довел количество голов в ворота «Тоттенхэма» в АПЛ до 85. Чаще мерсисайдцы забивали только «Ньюкаслу» (88).

Санчес взял «Халл» голыми руками

С тех пор как в начале января «Халл Сити» возглавил 39-летний португалец Марко Силва, «тигры» уперлись на «Олд Траффорд» (0:0) и протаранили «Ливерпуль» (2:0). Осенью прошлого года руководивший «Олимпиакосом» Силва подорвал «Эмирейтс» победой в Лиге чемпионом (3:2), поэтому отбывавший последний матч дисквалификации Арсен Венгер дико нервничал. За несколько дней до игры с «Халлом» его команда слила дома похожему по стилю «Уотфорду», а тренер сказал, что у его игроков проблемы с настроем.

«Канониры» учли ошибки и не слазили с ворот соперника весь матч. Бельерин, Санчес и Озил расстреливали бывшего вратаря «Локомотива» Якуповича в упор, мяч долго не шел в ворота, пока семерка «Арсенала» не подправила его в ворота рукой. В перерыве судья Клаттенбург извинился перед игроками «Халла» за ошибку, но им от этого не легче.

«Арсенал» вдвое превзошел соперника по ударам (18:9) и на третьей компенсированной к матчу минуте снова запахло паленой шерстью. Клукас сыграл рукой, нарвался на удаление, а Санчес оформил дубль с пенальти (2:0).

А еще:

«Халл» получил 11-й пенальти в свои ворота и повторил сомнительное достижение «Блэкберна» в сезоне-2006/07.

В трех матчах против «тигров» Алексис Санчес забил семь мячей.

Марсьяль вспомнил, как забивать и прикончил «Уотфорд»

Игроки «Уотфорда» начали бодрее и должны были открывать счет – Холебас стукнул рядом со штангой. Только после этого в игру включилась магическая четверка «Юнайтед» Погба-Мата-Мхитарян-Ибрагимович, научившая колдовать и Марсьяля. Француз после хлесткой многоходовки отоварил ассистом Мату, и забить испанцу не помешала даже спавшая бутса.

По истечении часа игры Марсьяль начертил второй гол с паса Ибрагимовича и оставшееся время команда помогала Ибре, но тот не забил с метра. Настырные «шершни» наиграли как минимум на один гол, но потрясающий сэйв Де Хеа продлил сухую серию «МЮ» до четыре матчей. Манкунианцы выиграли 2:0 и по-настоящему включились в борьбу за зону Лиги чемпионов.

А еще:

«МЮ» стал первой командой, покорившей отметку в 2000 очков в АПЛ.

А еще в Англии:

Тренер «Кристал Пэлас» Сэм Аллардайс нанял психолога, чтобы помочь игрокам, но пока не помогает. «Орлы» влетели на выезде «Стоку» (0:1).

Горячо было в Чемпионшипе – в субботу команды забили 37 мячей и это рекорд игрового дня сезона.

Испания

«Барса» покалечила «Алавес», баски – Видаля

Репетиция финала Кубка Испании этого сезона провалилась. Злопамятные каталонцы не забыли, кто им нанес единственное домашнее поражение в сезоне («Алавес» выиграл в сентябре на «Камп Ноу» 2:1) и растерзали басков шестью безответными мячами. Дубль на счету Суареса, который ассистировал Неймару и Ракитичу. Омрачила убедительную победу «Барселоны» лишь ужасная травма набравшего лучшую форму за каталонский период карьеры Видаля – из-за перелома лодыжки латераль пропустит минимум пять месяцев.

А еще:

Луис Суарес забил в ворота 23-й команды в Примере (76 мячей). Из действующих представителей высшего дивизиона он пока пощадил только «Малагу».

«Реал» с боями ушатал «Осасуну»

Не для слабонервных получился и дебют матча мадридцев в Памплоне. И снова сломался крайний защитник – доминиканец Тано Боннин пошел в жесткий стык с Иско и сломал большую и малоберцовую кости. В этом сезоне мы уже точно его не увидим.

Игроки обоих команд долго приходили в себя, пока Роналду не забил первым же ударом в створ после проникающей передачи Бензема в штрафную. Очень мощно выглядевшая в атаке «Осасуна» сравняла счет через девять минут – Серхио Леон красиво перебросил Наваса. После перерыва «Реал» прибавил и вышел вперед: Бензема полез в штрафную на троих, мяч отскочил к Иско и тот влепил в дальний угол. В компенсированное время Роналду красиво пропустил мяч на Васкеса и тот перебросил вратаря (3:1).

А еще:

На счету Кейлора Наваса впервые оказалось так много сэйвов в матче в этом сезоне (7).

Серхио Рамос провел 500-й поединок за «Реал».

А еще в Испании:

Сражающийся за выживание «Депортиво» открыл счет на выезде против «Атлетика», но все равно проиграл (1:2). У галисийцев было бы на 21 очко больше, заверши они матч, в котором вели в счете в этом сезоне, победой.

А еще в Италии:

«Фиорентина» раскурочила «Удинезе» (3:0) и продлила беспроигрышную домашнюю серию до 12 матчей.

Германия

«Бавария» дожала аутсайдера

Перед матчами плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» не столь убедительна, как осенью – после домашней ничьей с «Шальке» в прошлом туре мюнхенцы чуть не порадовали «Лейпциг» в Ингольштадте. Феноменальная игра вратаря хозяев Хансена, чудовищное невезение Левандовского (попал в крестовину) и Мюллера привели к тому, что к 89-й минуте на табло сверкали нули. Спас «Баварию» Видаль, очень своевременно подключившийся в атаку и замкнувший фланговый навес.

Через пару минут контрольный выстрел сделал Роббен (2:0). Мюнхенцы увеличили отрыв от сдувающегося «Лейпцига» до семи очков.

«Гамбург» нанес «быкам» первое домашнее поражение

До этого тура «Лейпциг» потерял лишь одно очко на своем поле, пока не нарвался на бушующий в 2017 году «Гамбург». Гости открыли счет в середине первого тайма после подачи углового, когда крепыш Пападопулос, лишь месяц назад сменивший «Лейпциг» на «Гамбург», замкнул навес Мюллера. После этого «динозавры» уверенно оборонялись и закидали «Лейпциг» еще двумя голами на контратаках. Серия из трех побед подряд катапультировала «Гамбург» из зоны вылета.

А еще:

«Гамбург» впервые с 2008 года выдал серию из трех побед без пропущенных мячей.

А еще в Германии:

«Ведер» проиграл дома «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:1), потерпев четвертое поражение подряд. Так плохо «музыканты» не начинали год с 1980-го, когда вылетели.

Дортмундская «Боруссия» влетела на выезде худшей команде чемпионата «Дармштадту» (1:2) – Томас Тухель снова под ударом.

А еще во Франции:

«Монако» и Радамель Фалькао продолжают бесноваться. Колумбиец забил два фирменных мяча, классно сыграв на опережение. «Мец» получил пять безответных голов, а мог в три раза больше. Отрыв монегасков от ПСЖ по-прежнему составляет три очка.

Другие тексты Руслана Хрипуна:

Битва экстрасенса. Проклятие, убившее «Сити» в игре Кубка Англии с аутсайдером четвертого дивизиона

Профессор в законе. «Реал» учится жить без Луки Модрича