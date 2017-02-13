Шедевральный камбек «Атлетико», ничья «Челси», дубль Игуаина и другие искорки воскресенья

Англия

Лидер потерял очки в игре с «Бёрнли»

«Челси» бодро начал – Азар не забил на шестой минуте, зато Педро положил в сетку на седьмой. «Синие» доминировали и раскатывали бедный «Бёрнли», свободных зон у команды Шона Дайча становилось все больше. Только лондонцы катали мяч без особого продвижения в штрафную и почти без опасных ударов по воротам. Пока они не заметили, «Бёрнли» отправился вперед, заработал штрафной и по-царски его реализовал – Робби Брэйди запулил неберущийся удар.

Королем себя показал Джоуи Бартон. Неудобный для всех хав придумал единственный живой момент в матче – выдал передачу на ход Лоутону, а защитник растерялся перед Куртуа. Никакого огня не произвели ни «Бёрнли», ни «Челси» – Конте не помогло и перестроение с четырьмя игроками обороны. 1:1 – «синие» не выиграли, но все равно увеличили отрыв от «Тоттенхэма» на 10 очков.

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«Лестер» падает все ниже

«Суонси» оборотисто взялся за матч с чемпионом Англии – со старта понесся вперед и не получил пенальти, который нужно было ставить за игру рукой Моргана в штрафной. «Лестер» смотрелся робко и получил первый гол после четкой комбинации со стандарта – Моусон классно замкнул передачу в центр. Потом валлийцы прижали соперника, включили высокий прессинг, Симпсон упустил рывок Ульссона, а швед пробил Шмейхеля, потерявшего ближний угол.

У «лис» был один момент с пасом Мареза и выходом к воротам Слимани, но страйкер не пробил Фабианьского. 2:0 – «Лестер» остается единственной английской командой из шести дивизионов, которая не забила ни мяча. Уровень в 40 очков чемпионы преодолели на половину, сухая серия длится больше 10 часов, а до зоны вылета по-прежнему один балл. Один шаг.

А еще:

Испания

Сампаоле пересидел «желтых» и все еще гонится за «Барсой»

Игра «Лас-Пальмаса» с «Севильей» обещала быть жаркой. Команда Кике Сетьена задушила андалусийцев со старта, постоянно хлеща голкипера Рико симпатичными ударами. «Севилья» не зажималась в штрафную, вроде владела мячом, но «Лас-Пальмас» пинал соперника слишком активно. Сетьен собрал состав из Хесе и Халиловича на флангах, а еще Боатенгом на острие, интенсивно подубасил по воротам фаворита (7:3 по ударам в створ), и в итоге пропустил в конце матча. Хоакин Корреа сбежал в быстрое нападение и казнил наглецов. 1:0 – «Севилья» подтягивается к «Барселоне», между ними всего два очка.

«Атлетико» выгрыз невероятную игру у «Сельты»

Мадридский клуб быстро хлебнул горя – Облак выпустил мяч на угловом, Кабраль боднул его в ворота. Фернандо Торрес, попавший в старт, сотворил шедевр три минуты спустя. Форвард принял мяч спиной к воротам, а потом не глядя перебросил голкипера и зашвырнул удар в сетку.

Еще до перерыва «Сельта» проверила штангу, а потом проверила голеностоп Карраско на крепость. Бельгиец накрутил защитника и заработал пенальти, только Торрес с точки попал в перекладину. Ничьей не был бы доволен ни один тренер, но логичнее ее ничего не было – «Атлетико» не выглядел монстром в этом матче.

Йон Гвидетти вроде бы похоронил команду Симеоне голом на 78-й минуте, но Мадрид фантастически вернулся в игру.

Сначала Карраско забросил в ворота невероятную пулю из-за штрафной, а потом Гризманн поймал скидку Торреса и расстрелял пустой створ. 3:2 – феноменальный камбек «Атлетико», они держатся на четвертом месте и не пускают в Лигу чемпионов «Вильярреал».

А еще в Испании:

«Вильярреал» спасся от «Малаги», остался в меньшинстве и удержал ничью – 1:1. Денис Черышев смотрел за этим кошмаром со скамейки.

Италия

Турин унизил очередную команду в Италии

«Ювентус» привыкает к схеме 4-2-3-1 и пробует ее на всех подряд. «Кальяри» симпатично смотрелся на первых минутах и даже много атаковал, но едва силы закончились, туринцы подсоединили соперника к электрическому стулу. Маркизио, заменивший в основе Пьянича, выдал отличный пас Игуаину, оборона сицилийцев провалилась при искусственном офсайде, а Гонсало бабахнул в створ.

Пока хозяева осаживали ворота Буффона, «Юве» еще разок сгонял в контратаку, Дибала довел мяч до аргентинского страйкера, а «Кальяри» получил второй гол в сетку. Из моментов, которые нужно знать – Кьеллини в начале матча получил травму ноги и ушел с поля, а опорник хозяев Барелла оставил команду в меньшинстве. 2:0 – спокойная победа «Ювентуса», оставившая семиочковый разрыв между лидером и вторым местом.

Эдер и Кандрева двумя выстрелами отправили «Эмполи» в могилу

«Интер» остался без Икарди, поэтому Пьоли поставил в нападение Паласио и Эдера. Кандрева спродюсировал важный навес в начале матча, а ориунди первым разобрался в толчее перед воротами. Эдер неплохо чувствует себя в последних играх – это второй его гол за три недели, что достойно для форварда, проводящего больше времени на скамейке.

Идеальным пасом под второй гол он показал, что в порядочке. Страйкер вылетел в контратаку и исполнил ультрапередачу шведой. Защитник «Эмполи» мог зарыться под землю от позора – набегавший Кандрева оказался именно в той точке, которую запрограммировал Эдер.

Эти двое приговорили аутсайдера Серии А и оставили «Интер» в погоне за Лигой чемпионов. До нее больше шести очков, но такие победы над неудачниками делают мечту все ближе.

Раджа и Джеко придушили очередных лузеров

«Рома» тискала «Кротоне» на их маленьком стадиончике и заработала пенальти уже на 15-й минуте – арбитр долго думал, как именно снесли Салаха, по правилам или нет. Но Эдин Джеко прокачал уровень мазилы и промахнулся теперь с точки. Римляне придумали гол еще до перерыва – спасибо Радже Наингголану. Аутсайдер еще потрепыхался для приличия, но затем пропустил еще – мяч после прострела Салаха пропрыгал мимо всех защитников, Джеко просто подставил ногу и вколотил в сетку. Типичная победа фаворита – 2:0, «Рома» все еще в строю.

А еще в Италии:

«Торино» порезвился в игре с «Пескарой» и забил пять раз – 5:3. Андреа Белотти, за которого президент клуба хочет 100 миллионов, сделал дубль. Видимо, кому-то придется открывать кошелек.

Германия

«Вольфсбург» перевернул игру с фаворитом

«Хоффенхайм» дерзко забил после быстрой атаки – Демирбай выкатил под удар Цуберу, бывший игрок ЦСКА положил точно в дальний угол. Гости спокойно держали мяч и не думали, что «волки» очнутся. После перерыва Арнольд подловил соперника на неудачном выносе из штрафной и положил бешеный гвоздь в ворота – 1:1. На 73-й минуте «Хоффенхайм» снова провалился на угловом, мужчин из «Вольфсбурга» не держал никто, оттого Даниэль Дидави легко выиграл эту встречу для своих.

Победа «волков» лишила очков команду Юлиана Нагельсманна и подарила еще больший отрыв «Баварии». «Хоффенхайм» после этого поражения вылетел даже из зоны Лиги чемпионов, пока он пятый. «Вольфсбург» глубоко внизу, но такие победы вознесут его хотя бы в середину таблицы.

А еще в Германии:

Антони Модест забил за «Кельн» в матче с «Фрайбургом», что не помогло «козлам» победить – 1:2. Это его 16-й гол в 20 играх Бундеслиги, больше кладет только Обамеянг.

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