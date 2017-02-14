Невилл: «Моуринью сказал, что «Челси» играет в оборонительный футбол? Возможно, он просто завидует»

Я ни разу не смотрел «Челси» в этом сезоне и думал, что они реально скучные. А потом я глянул их выездной матч с «Сити», и они были там просто прекрасны. Я заметил, что они невроятно упруги, когда от них это требуется, я посмотрел отличный футбол в их исполнении.

Когда я посмотрел их, они создавали впеачтление команды с хорошим балансом. Если Жозе Моуринью говорит, что они играют в оборонительный футбол, возможно, он просто завидует и понимает, что это баланс команды-чемпиона.

Жозе будет искать такой баланс в «МЮ», понимая, что в «Юнайтед» ты должен быть более многогранным в том, как ты играешь», – приводит слова Гари Невилла Daily Mail.

Моуринью назвал футбол «Челси» оборонительным.

«Челси» забил 51 гол в сезоне-2016/17, в то время как «Юнайтед» – 38.

Лондонцы с 60 очками удерживают первую строчку. Они оторвались от идущего вторым «Сити» на 8 баллов.

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками – шестой.

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