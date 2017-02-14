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Экс-защитник «Спартака» Хуан Инсаурральде подрался на тренировке с партнером по «Боке Хуниорс»

Экс-защитник «Спартака» подрался на тренировке с партнером по «Боке Хуниорс»
Eurosport

8 мин. назад

Дзюба научил.

Стычка между аргентинцем и Хонатаном Сильвой произошла во время тренировочного матча. Причина и победитель драки неизвестны, потому что партнеры быстро разняли игроков, а Fox Sports не выяснил всех фактов произошедшего. После игроки были направлены в раздевалку.

«Я хочу извиниться перед Хонатаном, своими товарищами по команде, техническим персоналом и болельщиками клуба. Я был неправ. Это были пять секунд гнева», – заявил на пресс-конференции Инсаурральде.

  • Инсаурральде выступал за «Спартак» с 2012 по 2015 год.
  • На счету защитника 38 игр и 2 гола за красно-белых.

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