Экс-защитник «Спартака» Хуан Инсаурральде подрался на тренировке с партнером по «Боке Хуниорс»

Стычка между аргентинцем и Хонатаном Сильвой произошла во время тренировочного матча. Причина и победитель драки неизвестны, потому что партнеры быстро разняли игроков, а Fox Sports не выяснил всех фактов произошедшего. После игроки были направлены в раздевалку.

«Я хочу извиниться перед Хонатаном, своими товарищами по команде, техническим персоналом и болельщиками клуба. Я был неправ. Это были пять секунд гнева», – заявил на пресс-конференции Инсаурральде.

Инсаурральде выступал за «Спартак» с 2012 по 2015 год.

На счету защитника 38 игр и 2 гола за красно-белых.

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