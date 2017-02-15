AFP
Двукратный обладатель «Золотого мяча» усилил «Манчестер Сити»
Женская команда «горожан» тоже делает топ-трансферы.
Женская команда «Манчестер Сити» подписала двукратного обладателя «Золотого мяча» Карли Ллойд. 34-летняя спортсменка играла в США на протяжении всей карьеры и впервые перешла в клуб не из Штатов.
Ллойд присоединится к команде в начале марта. Точную дату «Манчестер Сити» пока не сообщил.
«Я в восторге оказаться здесь и с нетерпением ожидаю начала работы и встречи с одноклубниками. Это уникальная возможность, и я не могу быть более гордой быть частью клуба из Манчестера. Я не могу дождаться матчей.
Я всегда ищу вызовы. Я всегда хочу продолжать развиваться и ищу варианты, при которых я бы улучшила свою игру. Переход в «Сити», быть частью клуба – реализация этого плана. У меня бы не было возможности, если бы я сюда не перешла. Я реально уже хочу начать – хочется продолжить прогрессировать, и я хочу играть реально крутыми футболистками», – сказала Ллойд в интервью клубному сайту.
- Ллойд – чемпионка мира (2015) и двукратная чемпионка Олимпийских Игр (2008, 2012).
- Карли сыграла 232 матча за сборную США и забила 96 мячей.
- Впервые Ллойд вышла на поле в джерси американской сборной в 2005 году.
- Ранее американка играла за «Хьюстон», «Нью-Йорк», «Атланту», «Скай Блю» и «Чикаго».
- В 2015 году она была признана футболистом года в США.
- В том же году она оформила хет-трик в финале чемпионата мира. Ллойд – первый футболист в истории, добившийся такого достижения.
- Один из трех мячей был забит с центра поля.
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