AFP
Джанни Инфантино: «Чемпионат мира-2026 может пройти в 3-4 странах»
Президент ФИФА считает, что мундиаль – слишком накладное мероприятие для одной страны.
«Чемпионат мира-2026 может пройти в 3-4 странах на 4-5 стадионах в каждой из них. В будущем нужно избежать ситуации, когда принимающая сторона вкладывает деньги в строительство арены, которая не будет использоваться после турнира», – заявил Инфантино.
- В январе в Цюрихе совет ФИФА одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, начиная с турнира 2026 года.
- Инфантино руководит ФИФА с февраля 2016 года.
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