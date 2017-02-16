AFP

Джанни Инфантино: «Чемпионат мира-2026 может пройти в 3-4 странах»

Инфантино: «Чемпионат мира-2026 может пройти в 3-4 странах»
Р-Спорт

30 мин. назад

Президент ФИФА считает, что мундиаль – слишком накладное мероприятие для одной страны.

«Чемпионат мира-2026 может пройти в 3-4 странах на 4-5 стадионах в каждой из них. В будущем нужно избежать ситуации, когда принимающая сторона вкладывает деньги в строительство арены, которая не будет использоваться после турнира», – заявил Инфантино.

  • В январе в Цюрихе совет ФИФА одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, начиная с турнира 2026 года.
  • Инфантино руководит ФИФА с февраля 2016 года.

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