Джанни Инфантино: «Чемпионат мира-2026 может пройти в 3-4 странах»

«Чемпионат мира-2026 может пройти в 3-4 странах на 4-5 стадионах в каждой из них. В будущем нужно избежать ситуации, когда принимающая сторона вкладывает деньги в строительство арены, которая не будет использоваться после турнира», – заявил Инфантино.

В январе в Цюрихе совет ФИФА одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, начиная с турнира 2026 года.

Инфантино руководит ФИФА с февраля 2016 года.

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