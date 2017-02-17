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ФИФА выплатит клубам миллиард евро компенсации за ЧМ-2022

ФИФА выплатит клубам миллиард евро компенсации за ЧМ-2022
Eurosport

54 мин. назад

Джанни Инфантино понадобится богатый спонсор.

Глава ФИФА посетил Катар, чтобы обсудить вопросы проведения чемпионата мира 2022 года, а также компенсацию клубам за прерванные чемпионаты.

Общий размер выплат составит миллиард евро, сообщает AS.

  • ЧМ-2022 планируют провести с 21 ноября по 18 декабря, так как начало лета невозможно для мундиаля из-за Рамадана, а июль – жары.
  • Ассоциация европейских клубов выступает против зимнего окна проведения ЧМ, ФИФА планирует компенсировать проблемы клубов выплатами.

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