Бетман. Реабилитация «Барсы» и еще 5 ставок, после которых ты выкупишь «Арсенал» у Кронке

Испания. «Барселона» – «Леганес» (19 февраля, 22:45)

Ставка: в первом тайме больше голов, чем во втором за 2,86

Классика попанских ставок. Униженная, раздавленная, измельченная «блауграна» принимает крохотный «Леганес», сливший последние три матча. Причина для разгрома очевидна – нужно вымолить прощение у «Камп Ноу». Но самое главное, что идти вперед придется сразу, потому что «Реал» к тому времени уже наберет три очка с «Эспаньолом» и оторвется на 4 балла (плюс матч в запасе).

Вывод: за первые 45 минут каталонцы накидают 3-4, а потом отдохнут (максимум – положат еще 1-2). Надо этим пользоваться.

Кубок Англии. «Хаддерсфилд Таун» – «Ман Сити» (18 февраля, 18:00)

Ставка: обе забьют плюс команда с непроизносимым названием не выиграет за 2,08

Хозяева роскошно идут в Чемпионшипе – четыре победы подряд. Смысла бояться Гвардиолы нет, так что андердоги наверняка несколько раз за матч полетят атаковать всей командой. Закатить один голик в ворота «Сити» сейчас нетрудно (очень часто для этого хватает полумомента) даже несмотря на Кабальеро в рамке.

Остальная часть ставки не вызывает вопросов. «Горожане» однозначно забьют и как минимум не проиграют, иначе нужно разгонять всю команду.

Кубок Англии. «Миллуолл» – «Лестер Сити» (18 февраля, 18:00)

Ставка: «Лестер» с форой 0 за 1,7

Конечно, в «Лестер» сейчас не верят даже те, кто ставил на их чемпионство перед стартом сезона-2015/16, но если «лисы» влетят 50-й команде Англии (по общей таблице), то Раньери стоит отправить в Италию еще до старта в плей-офф ЛЧ.

Факт в том, что букмекеры сильно недооценивают чемпионов страны. 1,7 за нулевую фору с «Миллуолом» – это подарок, который нужно скорее забирать. В худшем случае останетесь при своих.

Италия. «Рома» – «Торино» (19 февраля, 20:00)

Ставка: «Рома» с форой -1.0 за 1,7

Римляне феерично провели матч Лиги Европы (вздули «Вильярреал» 4:0), да и в целом находятся в гениальной форме (4 победы подряд и всего 1 пропущенный мяч). Из всех фаворитов, на которых сейчас можно ставить, «Рома» – один из самых надежных вариантов.

Основным стимулом перед матчем с «Торино» будут игры конкурентов: «Юве» разомнется на «Палермо», а «Наполи» отведет злость за поражение в Мадриде на «Кьево». Все это произойдет до стартового свистка на «Олимпико» – следовательно, «Роме» будет некуда отступать.

«Волки» явно хотят отомстить «быкам» за поражение в первом круге. Ставка с минусовой форой – верный выбор: победа почти гарантирована, вопрос только в разнице мячей.

Испания. «Реал Сосьедад» – «Вильярреал» (19 февраля, 14:00)

Ставка: Х2 за 1,96

На крах «субмарины» во встрече с «Ромой» букмекеры отреагировали перегретыми коэффициентами. Непоражение гостей за 1,96 – неплохое предложение по трем причинам:

1. «Вильярреалу» нужно цепляться за четвертое место. 0 очков в стране басков – 0 шансов на ЛЧ в следующем сезоне.

2. «Сосьедад» вовсе не так суров дома, как о нем думают в Каталонии. 2 поражения и 2 ничьи – заурядный результат, так что пугаться «Аноэты» не стоит.

3. У «Вильярреала» есть скрытая мотивация – наказать басков за вылет из Кубка (он случился в начале января).

Есть ощущение, что погружение «субмарины» (1 победа в последних 10 матчах) завершится как раз в Сан-Себастьяне.

Экспресс на выходные:

– В новой рубрике Бетмана – две ставки. «Кьево» обязательно закатит «Наполи» гол, потому что неаполитанцы на нервах (видимо, думали, что пройдут «Реал»). Сам «Мадрид» непременно вынесет «Эспаньол» как минимум в два мяча (-1,5). Перемножаем 1,7 на 1,54, получаем солиднейшие 2,6.

Прекрасно. Игра «Кьево» пройдет 19 февраля в 17:00, матч «Реала» – 18 февраля в 18:15.

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