«Раньше слово гей было для меня ругательством». Первый немецкий футболист, совершивший каминг-аут

В детстве, как и тысячи мальчишек, Маркус вешал на стену плакаты Марадоны и Пеле, а мяч служил ему подушкой. В семь лет Шнайдера зачислили в группу подготовки клуба «Мотор» из его родного Веймара в Восточной Германии. В 13 резкого и техничного мальчишку забрали в лучший футбольный интернат ГДР в Эрфурте, где вместе с ним занимались будущие звезды Бундеслиги Роберт Энке, Бернд Шнайдер, Томас Линке и Штефан Фройнд.

«Я играл в центре полузащиты и выделялся агрессивным стилем, – вспоминает юность Маркус. – Сравнил бы себя с Рафаэлем Ван дер Вартом времен выступления в «Гамбурге», только с большей работоспособностью». Шнайдер (фамилию Урбан он взял в 25 лет) искрил и прошел команды всех возрастов сборной ГДР (кроме главной). В 1985 году опорник выиграл с «Рот-Вайссом» юношеский чемпионат Германии и вскоре зажигал в молодежной сборной Франка Энгеля.

Маркус готовился к большой карьере, но с каждым годом сомневался, что это его осчастливит. «Первое неосознанное влечение к мужчине я испытал в восемь лет, в интернате это повторилось. Я не понимал, что происходит, ведь слово гей было ругательным, в том числе и для меня. Я думал: «Я сильный футболист, а футболисты не такие», – терзался юноша.

В 15 лет он прочитал книгу о языке тела и подростковой психологии, чтобы не выдать себя жестами и манерами. «Я панически боялся, что кто-то узнает правду, – дрожал Маркус. – Со временем у меня пропала энергия, благодаря которой я вышел на определенный уровень – половину я тратил, чтобы скрыть чувства и эмоции. Однажды тренер сказал: «Парни, вам исполнилось по 18 лет. Можете привести в номер девушку. Если вы этого не сделаете, я подумаю, что с вами что-то не так. Мне стало больно от этого».

Терпения у Маркуса хватило на два сезона в «Рот-Вайссе». «Мне было 20 лет, когда я признался парням после тренировки, что гей. Ответом было молчание», – сокрушался Маркус. Тренер и клуб поддержали – наняли для полузащитника психолога, но процесс уже был необратимым. Из-за постоянного давления игра совсем разладилась. «Рот-Вайсс» предложил Шнайдеру новый контракт, но он отказал и завершил карьеру.

«Я долго думал и понял, что если продолжу карьеру профессионального футболиста, то буду страдать как человек. Трудно спокойно реагировать, когда парни в раздевалке стебутся над гомосексуалистами. Я вышел из тюрьмы и стал свободным», – сделал выбор Шнайдер. После отказа от футбола Маркуса накрыла глубокая депрессия: две недели он не выходил из дома и почти не вставал с постели. Его спасла учеба – футболист получил диплом инженера, специализирующегося на возобновляемых источниках энергии.

Последние два курса он учился в Италии, где влюбился в местную кухню и парня. Через несколько лет Маркус представил его родителям, и те с пониманием отнеслись к выбору. «Господи, я был так счастлив, что наконец-то признался семье, и они все поняли. Я был счастливее, чем если бы выиграл Кубок мира!» – сиял Урбан.

Официальный каминг-аут Маркус совершил в 2007 году, через год опубликовал автобиографию «Скрытый», а в 2010-м учредил ассоциацию «Футбол против гомофобии». Ассоциация организовывает матчи между гетеросексуалами и представителями ЛГБТ-сообщества. «Я взялся за это после того, как узнал, что некоторые игроки устраивают фейковые свадьбы – лишь бы их не заподозрили в гомосексуальности. Наш проект направлен не только на борьбу с гомофобией, он включает в себя действия по борьбе и с другими формами дискриминации», – рассказал Урбан. Постоянные участники матчей – открытые геи, бывший игрок сборной Германии Томас Хитцльшпергер и экс-президент клуба «Санкт-Паули» Корни Литтманн.

По статистике, 10-15% мужского населения планеты – геи. Они есть во всех сферах человеческой деятельности. Футбол остается одним из последних социальных бастионов, где эта тема под запретом из-за того, что игроки боятся потерять работу, а клубы – спонсоров. Урбан избежал трагической участи Джастина Фашану (первый английский футболист-гей, закончивший жизнь самоубийством) и многих других игроков-геев, и сегодня спасает другие жизни. За это его точно сложно винить.

Другие тексты Руслана Хрипуна:

«В глаз прилетела шайба, и я ослеп». Как первый темнокожий игрок НХЛ крушил стереотипы

Битва экстрасенса. Проклятие, убившее «Сити» в игре Кубка Англии с аутсайдером четвертого дивизиона