Гол Бэйла в первом матче за 3 месяца, спасение «Баварии», удаление Балотелли и другие кренделя дня

Англия

«Челси» прикинулся ягненком, а потом вбил осиновый кол в «Вулверхэмптон»

Лондонцы полтора тайма отбивались от бешеных «волков» Пола Ламберта, покусавших в прошлом раунде «Ливерпуль» в Кубке Англии. Больше всех старался воспитанник «Челси» Джордж Сэвилл. Команде Конте повезло, что резкий и техничный полузащитник середняка Чемпионшипа на шестой минуте стукнул в штангу. «Волки» продолжили дебоширить, замучив Беговича и особенно давно не игравшего в старте Терри хищными прострелами и навесами. Находившиеся под постоянным прессингом лондонцы в первом тайме отметились лишь выходом Виллиана один на один с вратарем, но сильно похожий на Дэвида Джеймса нигериец Икеме выручил.

После перерыва «Челси» прибавил и поймал «волков» на контратаке – худший игрок первого тайма Педро вышел из сумрака и забил за «синих» седьмой мяч в последних десяти играх. Испанец выпустил из хозяев остатки вдохновения, а Диего Коста похоронил на последней минуте (0:2).

А еще:

Диего Коста прервал сухую серию во всех турнирах на 413-й минуте.

«Манчестер Сити» одарил «Хаддерсфилд» переигровкой

Один из претендентов на выход в АПЛ выстоял против игравшей в оранжевой форме и не самым основным составом команды Гвардиолы. Хесус Навас чуть не забил на старте матча – вратаря «терьеров» подстраховал защитник на линии ворот. «Хаддерсфилд» ответил голом после розыгрыша углового, но судья определил офсайд. В конце первого тайма шикарный момент упустил Агуэро, не реализовавший выход один на один с вратарем. Сыгравший всего один матч в этом сезоне Жоэль Коулмэн (основной кипер Уорд травмирован) спас команду. Во втором тайме у «горожан» вышли Сане и Де Брёйне, но «Сити» так и не дожал соперника (0:0).

А еще:

«Хаддерсфилд» проиграл лишь раз в последних 15 матчах во всех турнирах.

А еще в Англии:

Сказка «Линкольн Сити» продолжается. «Черти» накостыляли на выезде «Бёрнли» (1:0) и стали первой командой из пятого дивизиона, добравшейся до четвертьфинала Кубка Англии с 1914 года.

«Лестер» не забил в седьмой из десяти игр в новом году, проиграл на выезде «Миллолу» (0:1) и вылетел из Кубка.

Испания

«Реал» пощадил унылый «Эспаньол», забив лишь дважды

Волевая победа над «Наполи» в Лиге чемпионов отняла у мадридцев много сил, поэтому Зидан провел ротацию и предоставил практику Ковачичу, Морате и Начо. Мадридцы щипали «попугаев» с первых минут, но мяч долго не шел в ворота, несмотря на потрясающие передачи Крооса и волшебные финты Роналду.

Каталонцы наглухо засели в обороне. Не выманил их даже гол Мораты, который замкнул идеальный навес Иско с правого фланга. Во втором тайме «Эспаньол» всего раз пробил по воротам Касильи, зато бывший вратарь «Реала» Диего Лопес летал до конца матча. На последние 20 минут Зидан выпустил три месяца залечивавшего травму Бэйла, но валлийцу хватило и половины от этого времени – второй ассист Иско получился идеальным, как и удар Гарета в угол. В компенсированное время Роналду заработал пенальти, но лайнсмен его отменил по причине офсайда. «Реал» выиграл 2:0, увеличил отрыв от «Барселоны» до четырех очков, а если победит 22 февраля в пропущенном матче «Валенсию», то и до семи.

А еще:

«Реал» установил новый клубный рекорд, забив в 42-м матче подряд во всех турнирах.

А еще в Испании:

«Спортинг» и «Атлетико» не забили в первом тайме, зато наколдовали пять мячей во втором. Выездную победу мадридцам принес вышедший на замену Кевин Гаймеро, растрепавший оборону хихонцев хет-триком с 80-й по 85 минуту. Француз – второй игрок в этом сезоне, забивший три мяча после выхода на замену (в декабре отличился бомбардир «Севильи» Висенте Иборра). Команда Симеоне выиграла 4:1 и с хорошим настроением подходит к матчу плей-офф Лиги чемпионов против «Байера».

«Севилья» спокойно отшлепала «Эйбар» (2:0), двумя ассистами отметился Йоветич.

А еще в Италии:

«Эмполи» повел в домашнем матче против «Лацио» после чумового удара боснийца Крунича в середине второго тайма.

Римляне отыгрались спустя всего минуту (Иммобиле проявил чутье), а на 80-й Кейта забил победный мяч при помощи рикошета (2:1).

Германия

Левандовский спас «Баварию» на 96-й минуте

Поле разрыва «Арсенала» среди недели баварцы излишне любезничали с «Гертой» в первом тайме выездного матча. В атаке ничего не клеилось, а оборона дала течь на 21-й минуте: Ибишевич замкнул ближнюю штангу после навеса с левого фланга, прервав сухую серию из семи матчей.

Во втором тайме мюнхенцы взялись за дело: вратарь «Герты» Ярстейн вытащил мяч после удара Алабы со штрафного, Хаби Алонсо пробил с 12 метров в небеса, а Алькантара в перекладину. «Бавария» спаслась на шестой компенсированной минуте – вездесущий Левандовский подставил ногу под пущенный Роббеном мяч (1:1).

А еще:

Хаби Алонсо сыграл 500-й матч в карьере в чемпионате Топ-5.

«Боруссия» разгромила «Вольфсбург»

После того как перед матчем с «Лейпцигом» болельщики дортмундцев напали на болельщиков «быков», включая женщин и детей, Немецкий футбольный союз закрыл на матч с «Вольфсбургом» Южную трибуну. «Волкам», все мячи в ворота которых забивались головой, это не помогло. В середине первого тайма свои ворота торпедировал центральный защитник Брума, в начале второго забил Пишчек, а самый красивый мяч на счету 19-летнего Дембеле с отскоком от газона с 12 метров (3:0).

А еще:

Дембеле вышел в лучшие ассистенты лиги (9 голевых передач).

А еще в Германии:

Важные выездные победы одержали ведущие борьбу за выживание «Вердер» и «Ингольштадт». Бременцы приложили «Майнц» (2:0), а «Ингольштадт» неожиданно с таким же счетом победил сражающийся за зону еврокубков «Айнтрахт».

А еще во Франции: