Eurosport
Пеллегрини: «Российская лига намного сильнее китайской. Это заметная сила в европейском футболе»
Главный тренер «Хэбэй Форчун» впечатлился спаррингами с «Рубином» и Локомотивом».
Чилийский специалист дал оценку РФПЛ после проигранных казанцам (1:3) и москвичам (0:1) контральных матчей. «Локомотив» – хорошая команда. Но я больше следил за своими игроками. В целом, чемпионат России – заметная сила в европейском футболе. Российская лига намного сильнее китайской, и для нас полезно сыграть с таким соперником», – отметил Пеллегрини в интервью «Спорт-Экспресс».
- «Локомотив» победил «Хэбэй Форчун» благодаря голу Алексея Миранчука.
- До переезда в Китай Пеллегрини тренировал «Манчестер Сити».
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