AFP

«ПСЖ» сыграл вничью с «Тулузой»

«ПСЖ» сыграл вничью с «Тулузой»
Eurosport

20 мин. назад

Матч 26-го тура чемпионата Франции завершился без голов.

«ПСЖ» – «Тулуза» – 0:0

Гости образцово оборонялись, позволив парижанам нанести лишь один удар в створ ворот.

  • «ПСЖ» сыграл вничью в пятый раз в этом сезоне, и все на «Парк де Пренс». Такого не было с сезона-2007/08.
  • Парижане не взяли реванш у «Тулузы» за поражение в первом круге (0:2).
  • Команда Унаи Эмери набрала 56 очков, сравнявшись с «Ниццей». Парижане отстают на три очка от лидерующего «Монако».

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