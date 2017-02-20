AFP
«ПСЖ» сыграл вничью с «Тулузой»
Матч 26-го тура чемпионата Франции завершился без голов.
Гости образцово оборонялись, позволив парижанам нанести лишь один удар в створ ворот.
- «ПСЖ» сыграл вничью в пятый раз в этом сезоне, и все на «Парк де Пренс». Такого не было с сезона-2007/08.
- Парижане не взяли реванш у «Тулузы» за поражение в первом круге (0:2).
- Команда Унаи Эмери набрала 56 очков, сравнявшись с «Ниццей». Парижане отстают на три очка от лидерующего «Монако».
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