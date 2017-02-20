Спасение «Барселоны», победный гол Златана Ибрагимовича и другие эмоции воскресенья

Англия

Златан протащил «МЮ» в 1/4 финала Кубка

«Манчестер» вышел на матч с «Блэкберном» без Ибрагимовича, Погба, Маты, а Де Хеа даже не переодевался на игру – вместо него на скамейке сидел третий вратарь Хендерсон. «Роверс» оборотисто взялись за дело – разок проникли в штрафную, напоролись на Ромеро, а во второй раз все же забили. Дэнни Грэм, парень из ротации роджеровского «Суонси», выскочил во вратарской и завалил хороший гол в дальний угол.

«Блэкберн» так увлекся преимуществом, что забыл вернуться в оборону, оттого 10 минут спустя Рэшфорд поймал пас Мхитаряна и сравнял счет. Нападение «Юнайтед» не строило, поэтому Жозе выбросил на замену Ибрагимовича и Погба. С их появлением на поле игра пошла поживее, а затем Поль придумал отличный заброс на Ибру. Златан посмотрел, как мяч прыгает к воротам, и неотразимо пробил.

Хозяева еще трепыхались и даже забили из офсайда, но вылетели из Кубка. 2:1 – «МЮ» достается «Челси» уже в четвертьфинале.

А еще:

Кейн красиво прикончил «дачников»

«Тоттенхэм» легко переиграл «Фулхэм» – 3:0, Харри Кейн трижды избежал офсайда и элементарно сделал хет-трик. В четвертьфинале «шпорам» достался «Миллуолл», а матч на «Крейвен Коттедж» примечателен тем, что на нем засекли Леонида Слуцкого. Бывший тренер сборной из всех лондонских развлечений выбрал игру «Фулхэма» – можно было потратить воскресенье на просмотр чего-то поинтереснее.

А еще в Англии:

Германия

«Лейпциг» подползает к «Баварии»

«Осуждаем каждый камень, не попавший в ваших болельщиков», – баннер фанов «Гладбаха» поддержал «Дортмунд» и одновременно унизил мужчин из «РБ». Вторая команда Германии сотворила гол после получаса игры – качельная атака растащила защиту, Форсберг остался один на линии штрафной и четко положил в угол. Торган Азар внезапно не забил пенальти перед большим перерывом, хотя моментов у «Боруссии» было не так много, чтобы мазать с точки.

На 55-й минуте Тимо Вернер классно убежал в быстрое нападение, закинул второй и сделал все, чтобы стать стартовым форвардом сборной – это его 12-й гол в сезоне. «Гладбах» отыграл один мяч со стандарта, но не успел сделать большего. 2:1 – «Лейпциг» сократил отставание от «Баварии» до пяти очков.

А еще в Германии:

«Кельн» и «Шальке» забили по мячу в первом тайме и успокоились – 1:1. Форвард «козлов» Антони Модест опрокинул 17-й мяч в чемпионате, столько же в Германии забивает только Обамеянг.

Италия

«Милан» еле удержал преимущество

Паулу Соуза привез «Фиорентину» на «Сан-Сиро». Во Флоренции знают, что португалец устал от барахтания в середине таблицы Серии А и уедет летом, одним из вариантов может стать «Милан». Команды обменялись голами из вратарской: Куцка забил после стандарта, Калинич – после четкого открывания внутри. Жерар Деулофеу передал еще один привет опорникам «фиалок» и отправил в сетку первый мяч за «Милан».

Смотреть на «нерадзурри» после перерыва было мучением – миланцы еле ползали по полю, упустили Санчеса в штрафной, молились на него после промаха и не застрелили интригу, когда Абате вышел один на один с Тэтэрушану. 2:1 – «Милан» удержал победу, но никак не взлетит выше седьмой позиции. Видимо, это станет локальным мемом, как про «МЮ» и шестое место или как про «Арсенал» и четвертое.

Спаллетти унизил Джо Харта

«Рома» принимала «Торино» и начала неожиданно – с гола Джеко.

Обычно боснийцу нужно три момента, чтобы раскачаться, но тут он внезапно шмальнул издали и попал в сетку мимо Харта. За следующие 10 минут Салах забил после скидки Эдина, а потом попал в штангу. Туринцы выглядели чересчур ужасно, римский клуб разрывал их оборону и делал все, что хотел.

Третий гол прилетел после часа игры – Паредес блестяще швырнул мяч после подбора. За оставшееся время соперники поколотили друг друга мячами и разошлись. Макси Лопес только в феврале забил первый гол в сезоне, но это единственное, за что можно хвалить «Торино». 4:1 – «Рома» все еще гонится за «Ювентусом», разница в семь очков.

А еще в Италии:

«Интер» донянчил победу над «Болоньей», Габриэл Барбоза, стоивший летом 30 миллионов евро и притащивший из Бразилии физиотерапевта и охранника, только сейчас положил первый гол в Италии – 1:0.

«Пескара», последняя команда Серии А, назначила три дня назад Зденека Земана и крупно выиграла в первом матче – 5:0, от «Дженоа» не осталось ни следа.

«Наполи» за час подключил к «Кьево» три мяча и лениво докатывал остаток игры – 3:1. Мертенс остался в запасе – видимо, бережется к «Реалу».

Испания

Месси еле отскочил от «Леганеса»

«Барселона» моментально включилась в матч с 17-й командой чемпионата – «Леганес» пострадал от Месси на четвертой минуте. Лео замкнул пас на пустые ворота от Суареса, что нетипично для него – это даже не стандарт. Аутсайдеры пока не зевали, Эль Жар отлично выкатился к воротам, но не переиграл Тер Штегена ни один на один, ни на добивании с линии штрафной.

Оборона «Барсы» напоминала зомби из «Обители зла». У каталонцев так же не гнулись ноги на своей половине, им было сложно прыгать в штрафной – только в первом тайме «Леганес» мог и сравнять счет, и выйти вперед. «Блауграна» не выглядела цельно в этом матче, но и гости все же пускали условного Неймара в штрафную, потому что держать лучших форвардов мира у «Леганеса» некому.

Тер Штеген пропустил на 71-й минуте после прострела с левого края. Серхи Роберто проводит ужасную зиму, но заменить его некем, ведь Видаль еще долго пробудет в больнице. Все катилось к унылой ничьей – Месси мазал со штрафных и ничего не придумывал в нападении, но все равно забил решающий мяч. Неймар упал перед воротами, а Лео его четко реализовал. Трибуны «Камп Ноу» вопили: «Луис Энрике», но не было понятно, поддержка это или угроза. Паршивый месяц для «Барселоны». Осталось разобраться, дело ли в тренере или в ленивых футболистах.

А еще:

А еще в Испании:

Денис Черышев вышел в старте «Вильярреала» на матч с «Сосьедадом», а заменивший его Кастильехо воткнул победный мяч на 90-й минуте – 1:0.

Нани и Дзадза вонзили по голу, а «Валенсия» выиграла у «Атлетика» – 2:0. Эсекиэль Гарай не скучает по Питеру, хотя в «Зените» его так не возили. Иньяки Уильямс классно обманул аргентинца, но не забил.

«Сельта» заковыряла мяч «Осасуне», а потом подключила соперника к электрическому стулу и закрепила победу – 3:0.

А еще во Франции:

«ПСЖ» вроде бы обыгрывает «Барселону», но не может победить «Тулузу» – 0:0. Парижане нанесли всего один удар в створ и оставили соперника сухим в этом сезоне. Матч первого круга остался за «Тулузой» – 2:0. «ПСЖ» не забивал клубу Лиги 1 в двух играх целых четыре года – без голов в сезоне оставался «Аяччо» и великолепный Очоа.

«Лион» проигрывал какому-то «Дижону» до 80-й минуты, а потом разродился тремя голами и обзавелся тремя очками – 4:2.

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